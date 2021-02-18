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Рапота подтвердил, что покидает пост госсекретаря Союзного государства
18.02.2021 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота покидает свой пост, о чем он сказал журналистам после встречи с белорусским лидером, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, официально еще не объявлено о завершении его работы в должности государственного секретаря Союзного государства.
"Просто у меня же был обозначен срок, и вот он истекает. Поэтому я готовлюсь к этому. Окончательное решение будет принято в ближайшее время", – рассказал Григорий Рапота.
При этом он добавил, что, где бы он ни находился, ни работал, "сердце мое остается здесь – в сфере российско-белорусских отношений".
"У меня есть совершенно четкие намерения продолжить реализацию некоторых из тех задумок, о которых я поведал", – особо отметил государственный секретарь.
Последует
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