Рапота подтвердил, что покидает пост госсекретаря Союзного государства

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота покидает свой пост, о чем он сказал журналистам после встречи с белорусским лидером, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, официально еще не объявлено о завершении его работы в должности государственного секретаря Союзного государства.

"Просто у меня же был обозначен срок, и вот он истекает. Поэтому я готовлюсь к этому. Окончательное решение будет принято в ближайшее время", – рассказал Григорий Рапота.

При этом он добавил, что, где бы он ни находился, ни работал, "сердце мое остается здесь – в сфере российско-белорусских отношений".

"У меня есть совершенно четкие намерения продолжить реализацию некоторых из тех задумок, о которых я поведал", – особо отметил государственный секретарь.

Последует