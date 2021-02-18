|
Встреча Лукашенко и Путина состоится на следующей неделе
18.02.2021 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится на следующей неделе, сообщает Sputnik.
В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке встречи глав государств. Затем в СМИ появилась информация о теме переговоров Путина и Лукашенко: писали, что лидеры
"Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества", - заявил Лукашенко.
Белорусский президент подчеркнул: "Нет, я не еду туда чего-то просить".
"Вы видели, мы подписывали на этот год по энергоносителям, что для нас чувствительно, общим рынкам документы. Вообще ничего не просили и не спорили. Если Россия считает, что уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит он такой и будет. Чего там ходить и просить? Поэтому немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем. Мы ничего не собираемся просить", - заявил глава государства.
Лукашенко отметил, что в ходе его визита в Россию планируется провести встречу с заместителе председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. "И обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют. Есть вопросы поважнее - обеспечение обороны, безопасности нашего государства", - сказал белорусский президент.
Ранее глава МИД республики Владимир Макей заявил, что встреча президентов планируется на конец февраля. В ходе визита белорусского лидера в Россию
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СМИ писали, что темой обсуждения станет выделение Минску очередного кредита, но белорусский лидер опроверг эту информацию.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)