Встреча Лукашенко и Путина состоится на следующей неделе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится на следующей неделе, сообщает Sputnik.

В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке встречи глав государств. Затем в СМИ появилась информация о теме переговоров Путина и Лукашенко: писали, что лидеры обсудят выдачу очередного кредита Минску в размере трех миллиардов долларов. В Кремле, комментируя эти сообщения, заявили, что повестка встречи формируется , говорить предметно о том, что обсудят президенты преждевременно.

"Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества", - заявил Лукашенко.

Белорусский президент подчеркнул: "Нет, я не еду туда чего-то просить".

"Вы видели, мы подписывали на этот год по энергоносителям, что для нас чувствительно, общим рынкам документы. Вообще ничего не просили и не спорили. Если Россия считает, что уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит он такой и будет. Чего там ходить и просить? Поэтому немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем. Мы ничего не собираемся просить", - заявил глава государства.

Лукашенко отметил, что в ходе его визита в Россию планируется провести встречу с заместителе председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. "И обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют. Есть вопросы поважнее - обеспечение обороны, безопасности нашего государства", - сказал белорусский президент.

Ранее глава МИД республики Владимир Макей заявил, что встреча президентов планируется на конец февраля. В ходе визита белорусского лидера в Россию будут обсуждаться конкретные вопросы , связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы.