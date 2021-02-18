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Встреча Президента с Госсекретарем Союзного государства

А. Лукашенко анонсировал встречу с В. Путиным в 20-х числах февраля

А. Лукашенко наградил Г. Рапоту орденом Почета

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко принял Госсекретаря Союзного государства и анонсировал встречу с президентом России Развитие белорусско-российского взаимодействия. Об этом шла речь сегодня во Дворце Независимости. Президент встретился с Госсекретарем Союзного государства...

Развитие белорусско-российского взаимодействия. Об этом шла речь сегодня во Дворце Независимости. Президент встретился с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.За годы интеграции товарооборот между странами увеличился почти в 6 раз. Примерно так же вырос белорусский экспорт в Россию. Есть значительные успехи в вопросах обеспечения равных прав граждан наших стран в образовании, медицине, трудоустройстве.Сегодня кооперацией связано более 8 тысяч предприятий двух государств. Благодаря тесным экономическим связям наша небольшая страна стала для России четвертым по величине внешнеторговым партнером. Единственное, на чем настаивает Беларусь, - это создание действительно равных условий для субъектов хозяйствования.Выступая на Всебелорусском народном собрании, наш Президент подчеркнул приверженность интеграции и партнерству с Российской Федерацией.Сегодня Александр Лукашенко анонсировал предстоящие переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным. Встреча пройдет в 20-х числах февраля. Будет возможность обсудить все вопросы белорусско-российской повестки.Общение не обошлось без приятного момента. Президент вручил Григорию Рапоте орден Почета. Этой награды он удостоен за значительный личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия, союзное строительство, укрепление дружественных отношений и единства народов Беларуси и России.