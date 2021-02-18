Встреча Лукашенко и Путина состоится 22 февраля - Кремль

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 22 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В среду Лукашенко в ходе беседы с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой анонсировал встречу с российским коллегой в 20-х числах февраля.

"Встреча будет, действительно, на следующей неделе, она будет 22 февраля", - заявил Песков.

По его словам, "можно ожидать весьма продолжительные переговоры".

"Повестка дня абсолютно понятна: двусторонние отношения, (Лукашенко) наверняка есть, о чем проинформировать российского президента, имеется в виду - только что завершилось Всебелорусское собрание", - подчеркнул он.

Песков добавил, что президенты затронут весь спектр двухсторонних отношений, а также состоится обмен мнениями по международной проблематике.

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