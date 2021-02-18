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Встреча Лукашенко и Путина состоится 22 февраля - Кремль
18.02.2021 13:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 22 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В среду Лукашенко в ходе беседы с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой анонсировал встречу с российским коллегой в 20-х числах февраля.
"Встреча будет, действительно, на следующей неделе, она будет 22 февраля", - заявил Песков.
По его словам, "можно ожидать весьма продолжительные переговоры".
"Повестка дня абсолютно понятна: двусторонние отношения, (Лукашенко) наверняка есть, о чем проинформировать российского президента, имеется в виду - только что завершилось Всебелорусское собрание", - подчеркнул он.
Песков добавил, что президенты затронут весь спектр двухсторонних отношений, а также состоится обмен мнениями по международной проблематике.
(последует)
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