ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Встреча Лукашенко и Путина состоится 22 февраля - Кремль

18.02.2021 13:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 22 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В среду Лукашенко в ходе беседы с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой анонсировал встречу с российским коллегой в 20-х числах февраля.

"Встреча будет, действительно, на следующей неделе, она будет 22 февраля", - заявил Песков.

По его словам, "можно ожидать весьма продолжительные переговоры".

"Повестка дня абсолютно понятна: двусторонние отношения, (Лукашенко) наверняка есть, о чем проинформировать российского президента, имеется в виду - только что завершилось Всебелорусское собрание", - подчеркнул он.

Песков добавил, что президенты затронут весь спектр двухсторонних отношений, а также состоится обмен мнениями по международной проблематике.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее в четверг белорусский президента раскрыл некоторые подробности своего визита в РФ, опровергнув сообщения о выделении Минску трехмиллиардного кредита.
 
Новости дня
Новости политики
 
А. Лукашенко принял Госсекретаря Союзного государства и анонсировал встречу с президентом России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by