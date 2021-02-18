Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Заявления западных стран в отношении Беларуси выглядят двулично на фоне процессов, которые протекают у них самих, заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Накануне представительство ЕС от имени стран ЕС, представленных в белорусской столице, и посольств США, Великобритании и Швейцарии выступило с заявлением по поводу преследования правозащитников, журналистов и профсоюзных активистов.

"Белорусов преследуют за реализацию своих фундаментальных прав во время мирных протестов против выборов в августе 2020 года, которые не были ни свободными, ни справедливыми, и против продолжающейся жестокости со стороны правоохранительных органов", – обратили внимание западные дипломаты.

При этом они призвали власти Беларуси освободить всех задержанных и пообещали и впредь следить за ситуацией с правами человека в республике.

Пренебрежение суверенитетом Беларуси

"С точки зрения дипломатии, да и здравого смысла в принципе, это можно трактовать как совершенно нелепый поступок. Непонятно, кого наши коллеги пытаются обмануть и за кого они принимают белорусов. На каждом углу декларируют позицию, якобы, в поддержку независимости нашей страны, а на деле такими вот шагами показывают, что суверенитет Беларуси они ни во что не ставят", – уверен пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

По его словам, это не что иное, как выпад со стороны посольств, который является диктатом и неприкрытым давлением, а также попыткой вмешаться во внутренние дела республики.

"Притом фантасмагоричность в том, что упомянутые следственные действия касаются финансовых аспектов, которые самым жестким образом пресекаются в любой из стран-авторов заявления", – напомнил представитель МИД.

Он также добавил, что белорусские власти усматривают в данном факте пренебрежение к суверенитету Беларуси, а также непонимание законов государства и попытку поставить себя выше судебной системы, действующей в стране.

Благотворительные санкции

"Непонятно, на каком основании дипломаты этих стран решили примерить на себя образ Прометея, возомнив себя и компетентными судьями, и прокурорами, и экспертами", – особо отметил пресс-секретарь МИД.

По его мнению, подобное лицемерие можно наблюдать и вокруг "благотворительных" санкций, которые каким-то образом должны помочь белорусам.

"Однако на деле уже тысячи наших, да и не только наших, граждан ощущают обратное", – выразил уверенность Глаз.

Беларусь – не подмандатная зона

В белорусском МИД поставили под сомнение компетентность западных дипломатов и напомнили им, что "согласно п. 7 ст. 2 Устава ООН на всех без исключения государствах-членах ООН, в том числе ЕС, США, Великобритании и Швейцарии, лежит обязанность воздерживаться от вмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государства, а также других мер, несовместимых с целями организации.

"Беларусь – это не их подмандатная зона, а суверенное государство, обладающее всей полнотой власти на своей территории и инструментами защиты своих национальных интересов, включая обеспечение соблюдения своего национального законодательства в полном соответствии со своими международно-правовыми обязательствами", – напомнил Глаз.

Он обратил особое внимание на то, что "особенно двулично подобные заявления выглядят на фоне тех процессов, которые происходят в целом ряде стран ЕС".

В этой связи в МИД Беларуси подчеркнули, что власти республики оставляют за собой право "обеспечить авторам заявления возможность продолжить "координировать меры в отношении ситуации с правами человека" в своих государствах".

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