Песков: Лукашенко и Путин могут говорить и о Викторе Бабарико

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится 22 февраля в России. Об этом заявил 18 февраля журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС .

«Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры. [Лукашенко] наверняка есть о чем проинформировать российского президента, так как только что завершилось Всебелорусское народное собрание», - сказал Песков.

По его словам, ожидается обсуждение двусторонних отношений и международной ситуации.

На вопрос, наблюдают ли в Кремле за судебным процессом над экс-главой Виктором Бабарико, где якобы заявляли о «российских кукловодах», Песков ответил, что в Кремле узнают об этих заявлениях, пишет РИА "Новости" .

«Если это действительно так, то, конечно, будет хорошая возможность и это тоже обсудить на встрече 22 февраля, если это соответствует действительности», - сказал он. И добавил, что российская сторона не хочет вмешиваться в судебные внутренние дела Беларуси.

Ранее о встрече Лукашенко и Путина говорил глава МИД Беларуси Владимир Макей, который отметил, что будет обсуждаться интеграция и взаимодействие в финансово-кредитной сфере.

Политолог Дмитрий Болкунец считает, что судебный процесс над Виктором Бабарико с высокой долей вероятности станет предметом торга с Кремлем. Ведь Лукашенко «считает, что Россия хотела его свергнуть при помощи банкира Бабарико».

Эксперт допускает, что российская сторона может поднять вообще тему освобождения политзаключенных в Беларуси. «Это было бы грамотно со стороны россиян с целью восстановления своего реноме среди рядовых белорусов», - пишет он в своем телеграм-канале.

О "кукловодах"

Напомним, в июне 2020 года тогда еще глава Комитета госконтроля Иван Тертель, комментируя задержание претендента в кандидаты на пост президента и экс-банкира Виктора Бабарико, заявил о кукловодах, стоящих за его деятельностью.

«Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть и выше», - сказал Тертель.

После этого белорусское телевидение показало «расследование», где утверждалось, что замминистра финансов РФ Андрей Круглов (в то время замправления «Газпрома») проводил подозрительные операции подрядчиков «Газпрома».