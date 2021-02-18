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Песков: Лукашенко и Путин могут говорить и о Викторе Бабарико

18.02.2021 16:17 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится 22 февраля в России. Об этом заявил 18 февраля журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры. [Лукашенко] наверняка есть о чем проинформировать российского президента, так как только что завершилось Всебелорусское народное собрание», - сказал Песков.

По его словам, ожидается обсуждение двусторонних отношений и международной ситуации.

На вопрос, наблюдают ли в Кремле за судебным процессом над экс-главой Виктором Бабарико, где якобы заявляли о «российских кукловодах», Песков ответил, что в Кремле узнают об этих заявлениях, пишет РИА "Новости".

«Если это действительно так, то, конечно, будет хорошая возможность и это тоже обсудить на встрече 22 февраля, если это соответствует действительности», - сказал он. И добавил, что российская сторона не хочет вмешиваться в судебные внутренние дела Беларуси.

Ранее о встрече Лукашенко и Путина говорил глава МИД Беларуси Владимир Макей, который отметил, что будет обсуждаться интеграция и взаимодействие в финансово-кредитной сфере.

Политолог Дмитрий Болкунец считает, что судебный процесс над Виктором Бабарико с высокой долей вероятности станет предметом торга с Кремлем. Ведь Лукашенко «считает, что Россия хотела его свергнуть при помощи банкира Бабарико».

Эксперт допускает, что российская сторона может поднять вообще тему освобождения политзаключенных в Беларуси. «Это было бы грамотно со стороны россиян с целью восстановления своего реноме среди рядовых белорусов», - пишет он в своем телеграм-канале.

О "кукловодах"

Напомним, в июне 2020 года тогда еще глава Комитета госконтроля Иван Тертель, комментируя задержание претендента в кандидаты на пост президента и экс-банкира Виктора Бабарико, заявил о кукловодах, стоящих за его деятельностью.

«Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть и выше», - сказал Тертель.

После этого белорусское телевидение показало «расследование», где утверждалось, что замминистра финансов РФ Андрей Круглов (в то время замправления «Газпрома») проводил подозрительные операции подрядчиков «Газпрома».

Гостелевидение утверждало, что он проводил через Белгазпромбанк свои вознаграждения. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси говорил о сумме в 8,5 млн евро. В КГК Беларуси также рассказали о том, что арестованы денежные средства супруги господина Круглова на общую сумму 3 млн евро.

 
 
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Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится 22 февраля в России. Об этом заявил 18 февраля журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий...
 
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