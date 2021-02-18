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Развитие взаимодействия в Союзном государстве Президент обсудил с госсекретарем объединения
18.02.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Стоит ли бояться санкций и какой будет повестка предстоящих переговоров лидеров Беларуси и России?
О развитии взаимодействия стран говорили сегодня на встрече президента с
Сегодня кооперацией связано более 8 тысяч предприятий двух государств
Благодаря тесным экономическим связям, наша небольшая страна стала для России четвертым по величине внешнеторговым партнером. Единственное, на чем настаивает Беларусь, - это на создании действительно равных условий для субъектов хозяйствования. Выступая на Всебелорусском народном собрании, Президент подчеркнул приверженность интеграции и партнерству с Российской Федерацией. Участие в форуме, где были затронуты самые разные вопросы, принимал и госсекретарь.
Президент о санкциях: Беларусь и Россия могут справиться с этими вызовамиНесмотря ни на какие санкции, Беларусь и Россия могут справиться с вызовами и полностью обеспечить себя всем необходимым. Уверенность в этом высказал Александр Лукашенко на встрече. Страны вместе могут успешно работать фактически во всех сферах - от космоса до биотехнологий. Сообща можно получить хороший эффект, несмотря на пандемию.
Общение не обошлось без приятного момента: Президент вручил Григорию Рапоте орден Почета
Г. Рапота: Интеграция нужна
Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства: "У меня ни на минуту не было сомнений никогда, и сейчас я остаюсь при своем мнении, что интеграция нужна, это нужно для благополучия двух народов".
Он считает, что
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Стоит ли бояться санкций и какой будет повестка предстоящих переговоров лидеров Беларуси и России? О развитии взаимодействия стран говорили сегодня на встрече...
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