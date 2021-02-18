Развитие взаимодействия в Союзном государстве Президент обсудил с госсекретарем объединения

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Стоит ли бояться санкций и какой будет повестка предстоящих переговоров лидеров Беларуси и России?

Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой. За годы интеграции общий товарооборот увеличился почти в 6 раз. Примерно так же вырос белорусский экспорт в Россию. Есть значительные успехи в вопросах обеспечения равных прав граждан наших стран в образовании, медицине, трудоустройстве. О развитии взаимодействия стран говорили сегодня на встрече президента сЗа годы интеграции общий товарооборот увеличился почти в 6 раз. Примерно так же вырос белорусский экспорт в Россию. Есть значительные успехи в вопросах обеспечения равных прав граждан наших стран в образовании, медицине, трудоустройстве.









Сегодня кооперацией связано более 8 тысяч предприятий двух государств

Благодаря тесным экономическим связям, наша небольшая страна стала для России четвертым по величине внешнеторговым партнером. Единственное, на чем настаивает Беларусь, - это на создании действительно равных условий для субъектов хозяйствования. Выступая на Всебелорусском народном собрании, Президент подчеркнул приверженность интеграции и партнерству с Российской Федерацией. Участие в форуме, где были затронуты самые разные вопросы, принимал и госсекретарь.











Президент о санкциях: Беларусь и Россия могут справиться с этими вызовами

Общение не обошлось без приятного момента: Президент вручил Григорию Рапоте орден Почета

Этой награды он удостоен за значительный личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия, союзное строительство, укрепление дружественных отношений и единства народов Беларуси и России. в развитие интеграционного взаимодействия, союзное строительство, укрепление дружественных отношений и единства народов Беларуси и России.





Г. Рапота: Интеграция нужна

Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства: "У меня ни на минуту не было сомнений никогда, и сейчас я остаюсь при своем мнении, что интеграция нужна, это нужно для благополучия двух народов".











Он считает, что для укрепления отношений стоит реализовать совместные крупные проекты . Срок полномочий госсекретаря Союзного государства истекает. Он планирует завершить работу на этом посту, но официальное решение пока не принято. Как подчеркнул Григорий Рапота, несмотря на "смену караула", важно сохранить динамику интеграционных процессов и содействовать решению проблем, которые остаются в двусторонних отношениях. И об этом тоже говорили на встрече у Президента. Он считает, что. Срок полномочий госсекретаря Союзного государства истекает. Он планирует завершить работу на этом посту, но официальное решение пока не принято. Как подчеркнул Григорий Рапота, несмотря на "смену караула", важно сохранить динамику интеграционных процессов и содействовать решению проблем, которые остаются в двусторонних отношениях. И об этом тоже говорили на встрече у Президента.

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Несмотря ни на какие санкции, Беларусь и Россия могут справиться с вызовами и полностью обеспечить себя всем необходимым. Уверенность в этом высказал Александр Лукашенко на встрече. Страны вместе могут успешно работать фактически во всех сферах - от космоса до биотехнологий. Сообща можно получить хороший эффект, несмотря на пандемию.