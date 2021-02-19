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Вслед за США: Великобритания ввела санкции против белорусских чиновников

19.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев ― Sputnik. Великобритания приняла новый пакет санкций в отношении ряда белорусских чиновников. Перечень лиц, которые попали в список, опубликован на сайте правительства Соединенного Королевства. В нем — 27 граждан Беларуси.

В документе называется председатель Совета Республики Наталья Кочанова, министр информации Игорь Луцкий, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, генпрокурор Андрей Швед, а также другие высокопоставленные лица.

В британском санкционном списке теперь всего 88 должностных лиц и 7 компаний.

Вслед за США

Помимо Великобритании, санкции в отношении некоторых белорусских граждан ввели и США. Соответствующий документ размещен на сайте Госдепартамента.

В американский санкционный список попали 43 белорусских чиновника, среди которых высокопоставленные лица из сферы юстиции, командующие и рядовые сотрудники правоохранительных органов, которые "совершили противоправные действия в отношении мирных демонстрантов".

Также санкции коснулись отдельных судей, сотрудников прокуратуры и работников образовательных учреждений.

Как уточняет внешнеполитическое ведомство США, ограничения ввели в отношении лиц, "подрывающих демократию в своей стране". Им запрещен въезд на территории Соединенных Штатов Америки.

Вашингтон по-прежнему обеспокоен тем, что власти Беларуси "продолжают подавлять акции мирных демонстрантов, принимают меры против активистов, призывающих к демократии, а также - против журналистов".

 
Теги: Минск
 
 
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В новый список вошли 27 человек — это не только чиновники, но и сотрудники правоохранительных органов, а также судьи.
 
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США ввели санкции в отношении 43 белорусских чиновников
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