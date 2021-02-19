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США ввели санкции в отношении 43 белорусских чиновников
19.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 фев ― Sputnik. Администрация США ввела запрет на выдачу американских виз 43 гражданам Беларуси, сообщается в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. Документ опубликован на сайте Госдепартамента.
Как уточняет ведомство, ограничения ввели в отношении лиц, "подрывающих демократию в своей стране". Им запрещен въезд на территории Соединенных Штатов Америки.
В заявлении Блинкена говорится, что Вашингтон по-прежнему обеспокоен тем, что власти Беларуси "продолжают подавлять акции мирных демонстрантов, принимают меры против активистов, призывающих к демократии, а также - против журналистов".
© Sputnik / Виктор Толочко
Кто попал в санкционный список?
В Госдепе пояснили, кто попал под санкции американского правительства. Это высокопоставленные чиновники из сферы юстиции, командующие и рядовые сотрудники правоохранительных органов, которые "совершили противоправные действия в отношении мирных демонстрантов".
Также санкции коснулись некоторых судей, сотрудников прокуратуры и работников образовательных учреждений.
Не первые санкции
Напомним, что США уже вводили визовые ограничения против граждан Беларуси. За прошлый год — дважды. В общей сложности в "черный список" попали 66 человек.
В начале октября 2020 года Госдеп ограничил въезд на территорию США 8 белорусским официальным лицам. В списке был тогдашний глава МВД Юрий Караев, а также сотрудники Центральной избирательной комиссии.
23 декабря список был расширен. Как сообщал Минфин США, в него включили одно частное лицо и четыре организации, а именно: первого замглавы МВД Геннадия Казакевича, работников Центризбиркома, сотрудников ГУВД Минска, минского отряда ОМОН, а также спецназа КГБ "Альфа".
© Sputnik / Виктор Толочко
В тот же день Госдепартамент ограничил въезд 39 белорусским гражданам, причастным, по мнению Вашингтона, к "подрыву белорусской демократии".
Президент США Джо Байден еще в ноябре сообщил, что
В декабре прошлого года сенат США
Санкции Евросоюза
17 декабря ЕС утвердил третий пакет санкций в отношении некоторых белорусских граждан и компаний. Как заявляли в Еврокомиссии, в связи с "продолжающимися репрессиями против гражданского общества". В список внесли еще 29 фамилий и 7 предприятий. К новым санкциям присоединилась Великобритания.
© Sputnik / Евгений Биятов
Как ответил Минск?
Беларусь ответила зеркально на санкции, расширив свой запретный список. Теперь многие политические деятели Евросоюза не могут попасть не только на территорию Беларуси, но и Союзного государства, то есть им запрещен въезд и в Россию.
Фамилии не назывались, однако помимо санкций в отношении конкретных лиц, белорусские власти ограничили деятельность политических фондов, гуманитарных и образовательных программ, которые проходят под инициативой дипмиссий западноевропейских государств.
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В список включены работники судов, сотрудники милиции, причем как высшее руководство, так и рядовые сотрудники, а также некоторые судьи, прокуроры и сотрудники...
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