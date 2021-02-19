США ввели санкции против 43 белорусских чиновников, Великобритания – против 27

За «подрыв демократии» США вводит визовые санкции против 43 председателей белорусской власти, сообщил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. Великобритания опубликовала свой расширенный санкционный список, туда добавились 27 новых фамилий чиновников из Беларуси.

США

«Сегодня Госдепартамент США предпринял действия во исполнение прокламации президента 8015, чтобы ввести визовые ограничения против 43 белорусских физических лиц, ответственных за подрыв демократии в Беларуси», - говорится в заявлении госсекретаря.

Он отметил, что из-за санкций чиновники лишатся права на въезд в Соединенные Штаты.

Блинкен заявил, что США обеспокоены продолжающимся жестоким подавлением мирных демонстрантов, активистов и журналистов, прошедшими 16 февраля обысками в правозащитной организации «Весна», Белорусской ассоциации журналистов и в независимых профсоюзах, а также вынесением приговора 18 февраля журналистам Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой.

Сообщается, что под санкции попали 43 человека, «ответственные за подрыв белорусской демократии»: высокопоставленные работники судов, простые судьи, прокуроры, участвовавшие в в назначении тюремных заключений мирным протестующим, руководство правоохранительных органов и рядовые сотрудники, задерживавшие участников акций протеста, а также работники вузов, угрожавшие студентам отчислением за участие в мирных акциях.

Энтони Блинкен напомнил, что санкции вводятся уже третий раз. Дважды были введены ограничения против граждан Беларуси и России за «подрыв демократии» после выборов. На данный момент в санкционном списке 66 фамилий.

Госсекретарь рассказал, что Соединенные Штаты «продолжают поддерживать международные усилия по независимому расследованию нарушений на выборах в Беларуси и последовавших за ними репрессий».

«Мы поддерживаем храбрый народ Беларуси и его право на свободные и справедливые выборы», - подытожил Блинкен.

Великобритания

Вчера, 18 февраля, Великобритания уточнила информацию по 27 гражданам Беларуси, в отношении которых введены санкции. Стоит отметить, что это не первые принятые ограничения со стороны Британии, всего в данном списке 88 чиновников и 7 белорусских компаний.

В обновленный список попали: