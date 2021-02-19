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США передумали вводить санкции в отношении Ирана

19.02.2021 11:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев ― Sputnik. Администрация Джо Байдена отозвала из ООН требование Дональда Трампа восстановить санкции в отношении Ирана, сообщает Voice of America.

Представитель США при ООН написал письмо в Совет Безопасности организации. Он отметил, что американское государство отменяет все санкции в отношении Ирана, введенные администрацией предыдущего президента. И больше не будет "проталкивать" этот вопрос через ООН.

Кроме того, американская делегация приедет на переговоры стран Европы с Исламской республикой.

Таким образом, администрация Байдена дала понять, что планирует вернуться к переговорам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в которых также участвует Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай. Главная задача — достичь соглашения по иранской ядерной программе.

Если к соглашению удастся вернуться, Иран должен будет допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, а страны западного мира взамен начнут снимать с Ирана санкции.

В начале 2020-го Иран отказался от договоренностей по СВПД. Власти страны при этом заявляли, что продолжат сотрудничество с МАГАТЭ и готовы вернутся к выполнению своих обязательств, если интересы страны будут учтены.

Этому решению способствовало возобновление антииранских санкций в мае 2018-го Дональдом Трампом, тогда же Вашингтон объявил о выходе из сделки.

Договор СВПД был заключен в 2015 году между Ираном и шестью странами-посредниками.

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Теги: Минск
 
 
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Администрация американского президента не будет "проталкивать" вопрос международных санкций через Совбез ООН, а также вернется к переговорам по иранской ядерной...
 
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