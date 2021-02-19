Президент Беларуси посещает Национальный академический театр имени Янки Купалы

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Александру Лукашенко доложили о состоянии дел и перспективах развития сердца белорусского искусства.















новая версия знаменитой "Павлинки". В прошлом году Купаловский отметил юбилей: сто лет со дня основания. 2020-й был непростым для театра, однако уже сейчас он восстанавливается и готов к новым культурным победам. В частности, с участием молодых актеров готовится















Президент побывал на репетиции обновленного спектакля

Это важная для Купаловского традиция: каждый новый сезон открывать именно с этой постановки. Классике белорусской драматургии в этом году 77 лет. Напомним, государственное учреждение "Национальный академический театр имени Янки Купалы" открылось 14 сентября 1920 года.

















находилось на реконструкции , и торжественное открытие состоялось 29 марта 2013. В начале десятых годов здание Купаловского, и торжественное открытие состоялось 29 марта 2013.