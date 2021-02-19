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Президент Беларуси посещает Национальный академический театр имени Янки Купалы

19.02.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Александру Лукашенко доложили о состоянии дел и перспективах развития сердца белорусского искусства.

Президент Беларуси посещает Национальный академический театр имени Янки Купалы

В прошлом году Купаловский отметил юбилей: сто лет со дня основания. 2020-й был непростым для театра, однако уже сейчас он восстанавливается и готов к новым культурным победам. В частности, с участием молодых актеров готовится новая версия знаменитой "Павлинки".

Президент Беларуси посещает Национальный академический театр имени Янки Купалы


Президент побывал на репетиции обновленного спектакля

Это важная  для Купаловского  традиция: каждый новый сезон  открывать именно с этой постановки. Классике  белорусской драматургии  в этом году  77 лет. Напомним, государственное учреждение "Национальный академический театр имени Янки Купалы"  открылось 14 сентября 1920 года.

Президент Беларуси посещает Национальный академический театр имени Янки Купалы


В начале десятых годов  здание Купаловского находилось на реконструкции, и торжественное открытие состоялось  29 марта 2013.

 
 
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Александру Лукашенко доложили о состоянии дел и перспективах развития сердца белорусского искусства. В прошлом году Купаловский отметил юбилей:...
 
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