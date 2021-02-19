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ООН: виновные в пытках граждан Беларуси понесут наказание

19.02.2021 13:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В ООН подчеркивают, что все виновные в пытках против мирного населения Беларуси должны понести наказание, а возбуждение дел по универсальной юрисдикции помогают собирать доказательства и привлекать внимание к проблеме.

Спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марин рассчитывает на то, что прокуроры в других странах в рамках универсальной юрисдикции откроют уголовные дела против белорусских силовиков, совершавших пытки в отношении мирных граждан.

Марин подчеркнула, что у ООН и других институтов есть масса доказательств того, какие преступления были совершены. 

«Разумеется, пока те, кто нарушал закон, применял пытки, остаются в Беларуси, ничего с ними не случится. Но процессы в рамках универсальной юрисдикции хотя бы покажут, что внимание международного сообщества к положению в Беларуси не исчезло», — подчеркнула спецдокладчик.

Напомним, что ноябре Верховный комиссар ООН по правам человека Руперт Колвилл призвал Минск расследовать смерть Романа Бондаренко и сообщения о пытках. В ООН подчеркнули, что до сих пор не имеют никакой информации о расследовании преступлений против человечности, которые происходили в Беларуси в первые дни после выборов.  Ранее этого требовали и в Совете Европы.

 
Теги: Минск
 
 
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В ООН подчеркивают, что все виновные в пытках против мирного населения Беларуси должны понести наказание, а возбуждение дел по универсальной юрисдикции помогают...
 
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