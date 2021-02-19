ООН: виновные в пытках граждан Беларуси понесут наказание

В ООН подчеркивают, что все виновные в пытках против мирного населения Беларуси должны понести наказание, а возбуждение дел по универсальной юрисдикции помогают собирать доказательства и привлекать внимание к проблеме.

Спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марин рассчитывает на то, что прокуроры в других странах в рамках универсальной юрисдикции откроют уголовные дела против белорусских силовиков, совершавших пытки в отношении мирных граждан.

Марин подчеркнула, что у ООН и других институтов есть масса доказательств того, какие преступления были совершены.

«Разумеется, пока те, кто нарушал закон, применял пытки, остаются в Беларуси, ничего с ними не случится. Но процессы в рамках универсальной юрисдикции хотя бы покажут, что внимание международного сообщества к положению в Беларуси не исчезло», — подчеркнула спецдокладчик.