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ООН: виновные в пытках граждан Беларуси понесут наказание
19.02.2021 13:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В ООН подчеркивают, что все виновные в пытках против мирного населения Беларуси должны понести наказание, а возбуждение дел по универсальной юрисдикции помогают собирать доказательства и привлекать внимание к проблеме.
Спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марин рассчитывает на то, что прокуроры в других странах в рамках универсальной юрисдикции откроют уголовные дела против белорусских силовиков, совершавших пытки в отношении мирных граждан.
Марин подчеркнула, что у ООН и других институтов есть масса доказательств того, какие преступления были совершены.
«Разумеется, пока те, кто нарушал закон, применял пытки, остаются в Беларуси, ничего с ними не случится. Но процессы в рамках универсальной юрисдикции хотя бы покажут, что внимание международного сообщества к положению в Беларуси не исчезло», — подчеркнула спецдокладчик.
Напомним, что ноябре Верховный комиссар ООН по правам человека Руперт Колвилл
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В ООН подчеркивают, что все виновные в пытках против мирного населения Беларуси должны понести наказание, а возбуждение дел по универсальной юрисдикции помогают...
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