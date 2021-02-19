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Место встречи Лукашенко и Путина еще уточняется - Песков
19.02.2021 13:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 фев – Sputnik. Пресс-конференция по итогам встречи Александра Лукашенко и Вадимира Путина не планируется, но президенты смогут выступить с заявлением, если сами посчитают это необходимым, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Вообще не планируется. Вы знаете, они не каждый раз это делают, потому что сидят подолгу, как правило. На этот раз, если президенты не посчитают по-другому, пресс-конференция не планируется", - отметил пресс-секретарь и добавил, что в программе встречи пресс-конференции нет.
При этом, если лидеры Беларуси и России посчитают нужным сделать какие-либо заявления, они это сделают, подчеркнул Песков.
Место встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина пока неизвестно. По словам представителя Кремля, эта информация еще уточняется.
О чем будут говорить президенты
Ожидается, что лидеры двух стран встретятся в понедельник, 22 февраля. Ранее Песков сообщил, что на мероприятии высокого уровня "можно ожидать весьма продолжительные переговоры". По его словам, главное на повестке - двусторонние отношения государств и международная проблематика.
© Photo : пресс-служба президента Беларуси
На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что стороны обсудят российский
"Если Россия считает, что уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит он такой и будет. Чего там ходить и просить?" - сказал Лукашенко.
Глава МИД Беларуси Владимир Макей также на этой неделе озвучил
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Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее подчеркнул, что едет в Россию не для того, чтобы "чего-то просить".
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