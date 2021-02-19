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Место встречи Лукашенко и Путина еще уточняется - Песков

19.02.2021 13:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев – Sputnik. Пресс-конференция по итогам встречи Александра Лукашенко и Вадимира Путина не планируется, но президенты смогут выступить с заявлением, если сами посчитают это необходимым, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Вообще не планируется. Вы знаете, они не каждый раз это делают, потому что сидят подолгу, как правило. На этот раз, если президенты не посчитают по-другому, пресс-конференция не планируется", - отметил пресс-секретарь и добавил, что в программе встречи пресс-конференции нет.

При этом, если лидеры Беларуси и России посчитают нужным сделать какие-либо заявления, они это сделают, подчеркнул Песков.

Место встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина пока неизвестно. По словам представителя Кремля, эта информация еще уточняется.

О чем будут говорить президенты

Ожидается, что лидеры двух стран встретятся в понедельник, 22 февраля. Ранее Песков сообщил, что на мероприятии высокого уровня "можно ожидать весьма продолжительные переговоры". По его словам, главное на повестке - двусторонние отношения государств и международная проблематика.

© Photo : пресс-служба президента Беларуси
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На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что стороны обсудят российский кредит Минску в размере 3 миллиардов долларов. Белорусский лидер подчеркнул, что едет в Россию не для того, чтобы "чего-то просить".

"Если Россия считает, что уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит он такой и будет. Чего там ходить и просить?" - сказал Лукашенко.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей также на этой неделе озвучил ряд вопросов, которые, вероятно, будут обсуждены президентами. Среди них - интеграционные процессы в рамках Союзного государства, не исключил министр и обсуждения "взаимодействия в финансово-кредитной сфере".

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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее подчеркнул, что едет в Россию не для того, чтобы "чего-то просить".
 
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