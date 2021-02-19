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Лукашенко и Путин встретятся в Сочи – Кремль
19.02.2021 15:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 фев – Sputnik. Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится в Сочи, заявили в пресс-службе Кремля.
"22 февраля в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
Главы государств, отмечается в сообщении, обсудят "ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества". В частности, особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
Лукашенко, как проинформировали в его пресс-службе, уже направился в Россию с рабочим визитом.
"Продолжительные переговоры"
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий
"Повестка дня абсолютно понятна: двусторонние отношения, (Лукашенко) наверняка есть, о чем проинформировать российского президента, имеется в виду - только что завершилось Всебелорусское собрание", - подчеркнул он.
СМИ на прошлой неделе писали, что стороны обсудят
Глава МИД Беларуси Владимир Макей также на этой неделе озвучил ряд вопросов, которые, вероятно, будут обсуждены президентами. Среди них - интеграционные процессы в рамках Союзного государства, не исключил министр и обсуждения "взаимодействия в финансово-кредитной сфере".
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Белорусский президент уже направился в Россию на встречу с российским коллегой. Ранее в Кремле заявили, что переговоры могут быть "продолжительными".
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