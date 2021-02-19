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Лукашенко и Путин встретятся в Сочи – Кремль

19.02.2021 15:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев – Sputnik. Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится в Сочи, заявили в пресс-службе Кремля. 

"22 февраля в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом", - говорится в сообщении.

Главы государств, отмечается в сообщении, обсудят "ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества". В частности, особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Лукашенко, как проинформировали в его пресс-службе, уже направился в Россию с рабочим визитом. 

"Продолжительные переговоры"

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "можно ожидать весьма продолжительные переговоры". 

"Повестка дня абсолютно понятна: двусторонние отношения, (Лукашенко) наверняка есть, о чем проинформировать российского президента, имеется в виду - только что завершилось Всебелорусское собрание", - подчеркнул он.

СМИ на прошлой неделе писали, что стороны обсудят российский кредит Минску в размере трех миллиардов долларов. Белорусский лидер подчеркнул, что едет в Россию не для того, чтобы "чего-то просить". В Кремле, комментируя эту информацию, заявили, что говорить о темах, которые поднимут главы государств преждевременно. 

Глава МИД Беларуси Владимир Макей также на этой неделе озвучил ряд вопросов, которые, вероятно, будут обсуждены президентами. Среди них - интеграционные процессы в рамках Союзного государства, не исключил министр и обсуждения "взаимодействия в финансово-кредитной сфере".

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент уже направился в Россию на встречу с российским коллегой. Ранее в Кремле заявили, что переговоры могут быть "продолжительными".
 
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