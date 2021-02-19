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Президент посетил Купаловский театр

19.02.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси посетил Национальный академический театр имени Янки Купалы. Александру Лукашенко доложили о состоянии дел и перспективах развития сердца белорусского искусства. В прошлом году Купаловский отметил юбилей — сто лет со дня основания. 2020-й был непростым для театра, однако уже сейчас он восстанавливается и готов к новым культурным победам. В частности, за счет молодых актеров готовится новая версия знаменитой «Павлинки».

Будущее Купаловского театра

Также Президент побывал на репетиции обновленного спектакля "Павлинка". Это важная для Купаловского традиция - каждый новый сезон открывать именно с этой постановки. Классике белорусской драматургии в этом году 77 лет. Уже после представления Александр Лукашенко пообщался с коллективом театра. Высказался глава государства о будущем и финансовой стороне работы Купаловского.


Также президент отметил, что национализм и патриотизм - это не просто использование белорусского языка, а стремление сделать что-то, что останется в народной памяти. Напомним, что государственное учреждение "Национальный академический театр имени Янки Купалы" открылся 14 сентября 1920 года. В начале десятых годов здание Купаловского находилось на реконструкции, и торжественное открытие состоялось 29 марта 2013 года.

 
 
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Президент Беларуси посетил Национальный академический театр имени Янки Купалы. Александру Лукашенко доложили о состоянии дел и перспективах развития сердца...
 
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