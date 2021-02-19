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А. Лукашенко: Купаловский театр не может быть потерян
19.02.2021 20:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT"Купаловский театр не может быть потерян - это достояние белорусов. Его работа обязательно будет восстановлена", - заверил Президент. Александр Лукашенко днем побывал на репетиции обновленного спектакля "Павлинка" - каждый новый сезон открывается именно с него.
Постановку представит обновленная труппа, в которой много молодых артистов, пришедших по результатам кастинга. 2020-й был непростым, в том числе - и для театра, сейчас он восстанавливается и снова готов к новым культурным победам. После репетиции Александр Лукашенко пообщался с коллективом театра.
А. Лукашенко: Национализм - это не болтовня на мовеАлександр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Национализм и патриотизм - это не просто использование белорусского языка, а стремление сделать что-то, что останется в народной памяти".
О чем артисты Купаловского говорили с Президентом
Ольга Нефедова, актриса Национального академического театра имени Янки Купалы: "Сейчас в коллективе работают надежные, преданные своему делу люди. Все стойкие, все держатся, не продают, не сдают, потому что у них есть убеждения, есть душа, есть самое главное - родина и то, что мы дарим свою душу во имя самого главного".
Возвращение КупаловскогоПараллельно готовят и другие премьеры. Артисты отмечают: сегодня здесь созданы все условия для творчества. И надеются: с возобновлением показов публика вернется в Купаловский театр и у него по-прежнему будут аншлаги.
Купаловский - душа нации
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"Купаловский театр не может быть потерян - это достояние белорусов. Его работа обязательно будет восстановлена", - заверил Президент. Александр Лукашенко днем...
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