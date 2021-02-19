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А. Лукашенко: Национализм - это не болтовня на мове

О чем артисты Купаловского говорили с Президентом





Возвращение Купаловского

Купаловский - душа нации





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко: Купаловский театр не может быть потерян "Купаловский театр не может быть потерян - это достояние белорусов. Его работа обязательно будет восстановлена", - заверил Президент. Александр Лукашенко днем...

"Купаловский театр не может быть потерян - это достояние белорусов. Его работа обязательно будет восстановлена", - заверил Президент. Александр Лукашенко днем побывал на репетиции обновленного спектакля "Павлинка" - каждый новый сезон открывается именно с него.Постановку представит обновленная труппа, в которой много молодых артистов, пришедших по результатам кастинга. 2020-й был непростым, в том числе - и для театра, сейчас он восстанавливается и снова готов к новым культурным победам. После репетиции Александр Лукашенко пообщался с коллективом театра.Обсудили вопросы строительства жилья, подбора кадров для театра, поиска режиссеров, финансирования работы Купаловского. Со следующего года предлагается господдержку оказывать на такую же сумму, сколько заработает театр! Такую схему могут ввести во всех государственных театрах страны. Артисты поделились с главой государства своими переживаниями по поводу дальнейшей судьбы театра, а также эмоционально высказались по многим волнующим их темам.Параллельно готовят и другие премьеры. Артисты отмечают: сегодня здесь созданы все условия для творчества. И надеются: с возобновлением показов публика вернется в Купаловский театр и у него по-прежнему будут аншлаги.Купаловскому - более ста лет. Это настоящая душа нации! "Служа искусству, - отметил Президент, - артисты служат людям!". Александр Лукашенко пожелал творческих успехов коллективу театра, а двум купаловцам вручил подарки и цветы! Ольга Нефедова и Геннадий Овсянников - именинники.