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А. Лукашенко: Купаловский театр не может быть потерян

19.02.2021 20:45 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

"Купаловский театр не может быть потерян - это достояние белорусов. Его работа обязательно будет восстановлена", - заверил Президент. Александр Лукашенко днем побывал на репетиции обновленного спектакля "Павлинка" - каждый новый сезон открывается именно с него. 

Постановку представит обновленная труппа, в которой много молодых артистов, пришедших по результатам кастинга. 2020-й был непростым, в том числе - и для театра, сейчас он восстанавливается и снова готов к новым культурным победам. После репетиции Александр Лукашенко пообщался с коллективом театра.

А. Лукашенко: Национализм - это не болтовня на мове

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Национализм и патриотизм  -  это не просто использование белорусского языка, а стремление сделать что-то, что останется в народной памяти". 

О чем артисты Купаловского говорили с Президентом

А. Лукашенко: Купаловский театр не может быть потерян

Обсудили вопросы строительства жилья, подбора кадров для театра, поиска режиссеров, финансирования работы Купаловского. Со следующего года предлагается господдержку оказывать на такую же сумму, сколько заработает театр! Такую схему могут ввести во всех государственных театрах страны. Артисты поделились с главой государства своими переживаниями по поводу дальнейшей судьбы театра, а также эмоционально высказались по многим волнующим их темам.

Ольга Нефедова, актриса Национального академического театра имени Янки Купалы: "Сейчас в коллективе работают надежные, преданные своему делу люди. Все стойкие, все держатся, не продают, не сдают, потому что у них есть убеждения, есть душа, есть самое главное - родина и то, что мы дарим свою душу во имя самого главного".

Возвращение Купаловского

Параллельно готовят и другие премьеры. Артисты отмечают: сегодня здесь созданы все условия для творчества.  И надеются: с возобновлением показов публика вернется в Купаловский театр и у него по-прежнему будут аншлаги.

Купаловский - душа нации

А. Лукашенко: Купаловский театр не может быть потерян

Купаловскому - более ста лет. Это настоящая душа нации! "Служа искусству, - отметил Президент, - артисты служат людям!". Александр Лукашенко пожелал творческих успехов коллективу театра, а двум купаловцам вручил подарки и цветы! Ольга Нефедова и Геннадий Овсянников - именинники. 

 
 
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"Купаловский театр не может быть потерян - это достояние белорусов. Его работа обязательно будет восстановлена", - заверил Президент. Александр Лукашенко днем...
 
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