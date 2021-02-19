А. Лукашенко: Национализм - это не болтовня на мове

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"Купаловский театр не может быть потерян - это достояние белорусов! Его работа обязательно будет восстановлена", - заверил Президент. Александр Лукашенко днем побывал на репетиции обновленного спектакля "Павлинка" - каждый новый сезон открывается именно с него. В этом году постановку представит обновленная труппа! 2020-й был непростым, в том числе - и для театра, однако сейчас он готов к новым культурным победам. После представления Александр Лукашенко пообщался с коллективом театра.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Я считаю, что национализм - это не болтовня на мове. А это делать то, что останется в памяти. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы у нас были определенные традиции. Вы тоже стали доброй, даже не традицией, вы - символ нашего народа... Давайте будем беречь нашу страну, а вы в своем творчестве должны это все воплотить. Обязаны! Не мне. Вы своему народу обязаны. Пусть прошлый год будет большим уроком для нас. Особенно для наших детей. Мы можем их просто потерять".

О чем артисты Купаловского говорили с Президентом

Артисты поделились с главой государства своими переживаниями по поводу дальнейшей судьбы театра, а также эмоционально высказались по многим волнующим их темам. Обсудили вопросы строительства жилья, подбора кадров для театра, поиска режиссеров, финансирования работы Купаловского.... Так, со следующего года предлагается оказывать господдержку на такую же сумму, сколько заработает театр. Такую схему могут ввести во всех государственных театрах страны.