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Президент посетил Купаловский театр
19.02.2021 22:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПочти полгода прошло с того дня, как главный драматический театр страны временно перестал радовать зрителей. После августовских событий из Купаловского уволилась большая часть труппы и некоторые работники. Данный факт вызвал резонанс. Спектаклей в театре не было - давали только редкие концерты. Среди тех, кто не покинул, как они говорят сами "намоленную десятилетиями сцену", - около 200 человек. Это и ведущие мастера сцены, народные и заслуженные артисты. Например, Геннадий Овсянников получил народного еще в СССР. И вот долгожданное событие! Купаловский театр, наконец, обновляет труппу. На старейшие подмостки страны пришло молодое поколение. Коллектив активно репетирует культовую постановку "Павлинку" в обновленной версии.
Купаловский - душа нации
Тем не менее, театр сохранил первозданный вид до 1949 года, когда в нем сначала реконструировали интерьеры, а в 1958 году - главный фасад - под стать окружающему его сталинскому ампиру. Реконструкция Купаловского театра в суверенной Беларуси началась в 2010-м - и вот через 3 года мечта большой труппы и огромного количества зрителей сбылась. Но кто тогда знал, что буквально через 7 лет вся эта красота, все возможности: сцена, шикарные репетиционные залы будут простаивать, а гримерки опустеют.
Возвращение Купаловского
Не нужно лишний раз говорить о том, с какой болью артисты переживали отсутствие работы, зрителей и аплодисментов. Непросто и нам, тем, кто любит искусство! Но, как говорится, свято место пусто не бывает. В стране полно талантливых людей. В Купаловский пришли молодые таланты. Сразу скажем: конфликта поколений не было.
Главная роль "Павлинки" досталась студентке БГУКИЭто звездный час новой Павлинки. Теперь в обновленной версии главную роль играет Анастасия Воронкова, студентка 2 курса университета культуры и искусств.
Артист Михаил Свито уже как 3 года - часть семьи Купаловского. Но амплуа пана Быковского стало для него, пожалуй, самым парадоксальным за актерскую карьеру.
Сегодня в Купаловский посмотреть репетицию приехал Президент. Новый министр культуры Анатолий Маркевич был поставлен на эту должность, чтобы решить ситуацию вокруг театра. Специально человек со стороны, не из профильной сферы, стал антикризисным менеджером.
В обновленной версии культовой постановки изменятся главные герои - Павлинка, Еким, пан Быковский, родители. Этот факт сегодня наделал много шума. Театроведы и зрители сравнивают поколения артистов, обсуждают, кто лучше олицетворяет образы.
Народному артисту СССР Геннадию Овсянникову сегодня 86!А после по-семейному в "беларускай хаце" - разговор по душам. Давно на этой сцене артисты не получали цветы и подарки. А ведь есть еще несколько праздничных поводов. Народному артисту Советского Союза Геннадию Овсянникову сегодня 86. Более шести десятков лет он играет на сцене Купаловского. Хотя не играет, живет. И за это его так любят, за это в свои годы по-прежнему востребован. Да и сегодня, в свой день рождения, неизменно на сцене.
Накануне день рождения отпраздновала актриса Ольга Нефедова
Накануне был день рождения у еще одной примы театра - Ольги Нефедовой. Знаменитая актриса - среди тех, кто устоял. Не оставила родную сцену, которой отдала 30 лет своей жизни.
Президент: Я переживал за творческую интеллигенциюОльга Нефедова, актриса Национального академического театра имени Янки Купалы: "Меня повергло в шок. Прежде всего переживала за творческую интеллигенцию страны. Всякое в жизни бывает. Кто-то с чем-то не согласен, и есть место и время высказывать свои опасения и несогласия. Никто против этого не будет. Я вообще - сторонник разных точек зрения. Высказывайте свою позицию, точку зрения, но не нарушайте законы".
Последний раз Купаловский встречал зрителей 31 июля 2020 г.Увы, такой неприятный факт, да еще в 100-летний юбилей театра, не вычеркнуть из истории. Но каким бы он ни был - это урок для всех.
Президент о Купаловском театре: Он не может быть потерян, это достояние нашего народаВообще, новую "Павлинку" хотели показать раньше. Но так случилось, что часть артистов заболела. Перенесли COVID. От повторной болезни, к сожалению, никто не застрахован. В Беларуси с нового года началось вакцинирование. Все желающие могут получить прививку. Уже сделали врачи, работники торговли. Артисты тоже в группе риска.
Купаловский театр продолжает кастинг в новую труппуИзменения в театре коснутся актеров не только для "Павлинки" - для всего репертуара заново формируют труппу. Постановочная группа начинает восстанавливать бренд 100-летнего театра. Пока справляются своими силами. Но и от помощи не отказались бы.
На кастингах Купаловского - аншлаг среди молодежи. Для них это действительно время возможностей. Глаза горят. Готовы репетировать и в будни, и в выходные. Все ведь когда-то начинали, не имели большого профессионального опыта, но выросли до статусных артистов.
Назло злопыхателям 101 сезон для театра все так же начнется с "Павлинки". Секрет долгой жизни спектакля, который достоин Книги Гиннесса, понять непросто. На "Павлинку" - всегда аншлаги, даже когда она шла не на родной сцене. Образы, созданные Янкой Купалой, яркие и жизненные, с народным юмором, простотой и мудростью. Это тот случай, когда все гениальное - просто. И сюжет, и успех, и аншлаги. А у Купаловского они очень скоро будут!
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Почти полгода прошло с того дня, как главный драматический театр страны временно перестал радовать зрителей. После августовских событий из Купаловского уволилась...
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