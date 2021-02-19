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Белорусские нефтепродукты пойдут на экспорт через российский порт Усть-Луга

Соглашение подписано на 3 года





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подписано соглашение на три года о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты Стоит отметить, что в последнее время наметилась серьезная активизация во взаимодействии между нашими странами. Наглядный пример в решимости наращивания...

Стоит отметить, что в последнее время наметилась серьезная активизация во взаимодействии между нашими странами. Наглядный пример в решимости наращивания сотрудничества - логистика.Белорусские нефтепродукты отныне будут идти на экспорт через российские порты. Сегодня в Москве министры транспорта двух стран подписали соответствующее соглашение.И это не только экономическая выгода, но и политическая поддержка друг друга в такое непростое время для обеих стран. Так что пока европейские партнеры занимаются санкционной риторикой и угрозами, мы вводим контрмеры. Какой российский порт уже готов принять белорусские нефтепродукты?И какова коммерческая выгода проекта? В репортаже нашего собственного корреспондента в МосквеО том, что белорусские грузы могут поменять прописку и сменить порты стран Балтии на российские, заговорили в конце прошлого года. В декабре 2020-го губернатор Ленинградской области подробно рассказал нашей съемочной группе, какие порты уже готовы принимать белорусские грузы и чем это экономически выгодно для обеих стран."Это будет наше хорошее партнерское взаимодействие. Взаимная помощь. Мы будем рады экономически. Это дополнительные грузы, это развитие нашей экономики, в том числе наших портовых мощностей. Это увеличение товарооборота между нашими странами, что тоже скажется в плюс. Есть терминалы, которые готовы работать уже завтра, есть те, которые строятся и готовы работать послезавтра".Окончательное решение будет принимать правительство РБ и окончательную точку поставит Президент.И Президент Беларуси точку поставил. 16 февраля Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией. И сегодня в Москве министры транспорта двух стран подписали, как отметили участники, исторический документ.Теперь белорусские нефтепродукты пойдут на экспорт в третьи страны через российский порт Усть-Луга. Это универсальный порт, который оказывает услуги по перевалке более 20 видов грузов. Наш отечественный мазут, бензин и масло будут приходить на терминал АО «Усть-Луга Ойл». Сегодня его производственная мощность - 30 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Три с половиной миллиона тон готовы получить от белорусских производителей уже в этом году.Пока соглашение подписано на три года, и за это время российские порты готовы осуществить перегрузку около 10 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов. Но фактически документ неограниченного действия, так как может быть автоматически продлен.Подписанное соглашение пока касается только перевалки нефтепродуктов. Но в перспективе на экспорт через российские порты могут уходить и белорусские калийные удобрения, древесина и продукция отечественного машиностроения.