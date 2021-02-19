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Подписано соглашение на три года о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты
19.02.2021 22:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСтоит отметить, что в последнее время наметилась серьезная активизация во взаимодействии между нашими странами. Наглядный пример в решимости наращивания сотрудничества - логистика.
Белорусские нефтепродукты отныне будут идти на экспорт через российские порты. Сегодня в Москве министры транспорта двух стран подписали соответствующее соглашение.
И это не только экономическая выгода, но и политическая поддержка друг друга в такое непростое время для обеих стран. Так что пока европейские партнеры занимаются санкционной риторикой и угрозами, мы вводим контрмеры. Какой российский порт уже готов принять белорусские нефтепродукты?
И какова коммерческая выгода проекта? В репортаже нашего собственного корреспондента в Москве Дарьи Белоусовой-Петровской.
О том, что белорусские грузы могут поменять прописку и сменить порты стран Балтии на российские, заговорили в конце прошлого года. В декабре 2020-го губернатор Ленинградской области подробно рассказал нашей съемочной группе, какие порты уже готовы принимать белорусские грузы и чем это экономически выгодно для обеих стран.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России: "Это будет наше хорошее партнерское взаимодействие. Взаимная помощь. Мы будем рады экономически. Это дополнительные грузы, это развитие нашей экономики, в том числе наших портовых мощностей. Это увеличение товарооборота между нашими странами, что тоже скажется в плюс. Есть терминалы, которые готовы работать уже завтра, есть те, которые строятся и готовы работать послезавтра".
Окончательное решение будет принимать правительство РБ и окончательную точку поставит Президент.
И Президент Беларуси точку поставил. 16 февраля Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией. И сегодня в Москве министры транспорта двух стран подписали, как отметили участники, исторический документ.
Белорусские нефтепродукты пойдут на экспорт через российский порт Усть-ЛугаТеперь белорусские нефтепродукты пойдут на экспорт в третьи страны через российский порт Усть-Луга. Это универсальный порт, который оказывает услуги по перевалке более 20 видов грузов. Наш отечественный мазут, бензин и масло будут приходить на терминал АО «Усть-Луга Ойл». Сегодня его производственная мощность - 30 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Три с половиной миллиона тон готовы получить от белорусских производителей уже в этом году.
Виталий Савельев, министр транспорта России: "Я хочу сказать, что и РЖД и белорусские коллеги, мы во всем шли навстречу друг другу, Могу сказать, что цена для белорусских поставщиков нефтепродуктов ниже, чем была при перевалке через прибалтийские порты. И все наши стивидоры, трейдеры, участники РЖД, мы все пошли на существенные скидки, исходя из тех объемов, которые предложила белорусская сторона. Я думаю, что это соглашение подписано к удовлетворению обеих сторон, и мы считаем, что оно даст пользу и России, и Беларуси".
Соглашение подписано на 3 года
Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси: "Одновременно планируется подписание коммерческих контрактов. В первую очередь это наши экспортеры. Безусловно, это наша нефтяная компания, Мозырский НПЗ, "Нафтан" заинтересованы в реализации этого проекта. И абсолютный паритет цен с портами Прибалтики, что взаимовыгодно для наших обеих стран".
Подписанное соглашение пока касается только перевалки нефтепродуктов. Но в перспективе на экспорт через российские порты могут уходить и белорусские калийные удобрения, древесина и продукция отечественного машиностроения.
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Стоит отметить, что в последнее время наметилась серьезная активизация во взаимодействии между нашими странами. Наглядный пример в решимости наращивания...
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