"Оппозиционная платформа" назвала санкции против Медведчука репрессиями

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев – Sputnik. Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" заявила, что расценивает решение Совета нацбезопаности и обороны (СНБО) Украины по санкциям против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий, говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

СНБО в пятницу ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. Под ограничительные меры попали, в том числе глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

"Оппозиционная платформа - за жизнь" оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий", - говорится в заявлении пресс-службы партии.

Там отмечается, что решение СНБО – "это желание диктаторского режима Зеленского (Владимир Зеленский, президент Украины - Sputnik) свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны". "Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что партия всеми законными методами будет защищать украинскую демократию, конституцию и бороться за права однопартийцев.

"Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца. Сегодня это уже не вопрос персональных политических амбиций и партийных рейтингов. Это вопрос жизни и смерти украинской демократии", - заявили в политсиле.

Спикер Госдумы РФ Вячеслава Володина, комментируя санкции против Медведчука, заявил, что действия украинский властей требуют осуждения со стороны всех стран, которые защищают фундаментальные права граждан.

"Такие действия требуют немедленного осуждения со стороны всех стран, которые считают, что необходимо защищать фундаментальные права и свободы граждан", - подчеркнул председатель Госдумы.