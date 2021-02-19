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Байден заявил, что США готовы защитить Европу
20.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 фев – Sputnik. Американский президент Джо Байден заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о возвращении Штатов на мировую арену.
"Говорю всем: Америка вернулась. Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад", – сообщил он.
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Байден сказал, что союз между Европой и США должен оставаться ключевым на мировой арене.
Американский лидер также заверил участников конференции в приверженности Штатов в обеспечении безопасности американских союзников по НАТО в рамках устава организации, пятая статья которой гласит, что нападение на одного из членов Североатлантического альянса приравнивается к атаке на блок.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости обновления стратегической концепции блока, так как она не сейчас учитывает отдельные политические изменения в мире.
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Президент сказал, что союз между Европой и США должен оставаться ключевым на мировой арене.
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