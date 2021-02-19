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Лавров о союзной интеграции: как договорятся президенты – так и будет
20.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 фев – Sputnik. Интеграционные процесса в рамках Союзного государства будут происходить в соответствии с договоренностями президентов России и Беларуси, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью
В понедельник, 22 февраля, в Сочи состоится встреча Владимира Путин и Александра Лукашенко. Ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что среди вопросов, которые обсудят президенты, -
"Читал высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко - не все интервью, но его цитировали - о том, что никаких препятствий для углубления интеграции он не видит. Как они согласуют с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, так и будут двигаться", - заявил Лавров.
Он отметил, что переговоры президентов состоятся через два дня. "Думаю, забегать вперед нет смысла, все будет известно очень скоро", - добавил глава МИД РФ.
Лавров обратил внимание, что не считает Минск ненадежным партнером и союзником из-за его многовекторной политики. По словам министра, Москва выступает за то, что бы Совет Европы установил отношения с Беларусью.
"Поддерживали присоединение Минска к некоторым конвенциям Совета Европы. Всегда были за то, чтобы у Беларуси были нормальные отношения с западными соседями", - отметил Лавров.
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В начале следующей недели в Сочи состоится встреча президентов Путина и Лукашенко, среди тем переговоров - интеграционные процессы.
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