Лавров о союзной интеграции: как договорятся президенты – так и будет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев – Sputnik. Интеграционные процесса в рамках Союзного государства будут происходить в соответствии с договоренностями президентов России и Беларуси, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РБК .

В понедельник, 22 февраля, в Сочи состоится встреча Владимира Путин и Александра Лукашенко. Ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что среди вопросов, которые обсудят президенты, - интеграционные процессы в рамках СГ .

"Читал высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко - не все интервью, но его цитировали - о том, что никаких препятствий для углубления интеграции он не видит. Как они согласуют с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, так и будут двигаться", - заявил Лавров.

Он отметил, что переговоры президентов состоятся через два дня. "Думаю, забегать вперед нет смысла, все будет известно очень скоро", - добавил глава МИД РФ.

Лавров обратил внимание, что не считает Минск ненадежным партнером и союзником из-за его многовекторной политики. По словам министра, Москва выступает за то, что бы Совет Европы установил отношения с Беларусью.

"Поддерживали присоединение Минска к некоторым конвенциям Совета Европы. Всегда были за то, чтобы у Беларуси были нормальные отношения с западными соседями", - отметил Лавров.