Медведчук назвал санкции СНБО против него незаконными

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 фев – Sputnik. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук прокомментировал санкции СНБО Украины против него, назвав их незаконными, сообщается на сайте партии.

СНБО опубликовало "черный список", в котором оказались Медведчук и его супруга Оксана Марченко, накануне. Помимо политика под санкции попали 19 юридических лиц и несколько физических.

Санкции незаконны

"Против меня и моего товарища по фракции Тараса Козака, а также членов наших семей незаконно, без каких-либо доказательств ввели санкции. Как специалист в области права могу сказать: все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению ко мне, моей семье, моим соратникам и журналистам, являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда", - заявил Медведчук.

Политик подчеркнул, что президент страны Владимир Зеленский ударил по самому больному, вводя санкции против его супруги Оксаны Марченко. Несмотря на ограничительные меры, Медведчук отметил, что не планирует покидать страну.



"Вся кампания, развернутая против меня, моей семьи и моих соратников по партии, говорит только об одном ‒ я не с ними, я не такой, как они, они меня не понимают и именно поэтому чувствуют во мне опасность", - добавил он.

"И правильно чувствуют, потому что моя политическая деятельность посвящена становлению новой Украины, Украины будущего, Украины, свободной от внешнего управления и не терзаемой грабителями и жуликами во власти", - добавил Медведчук.

Позиция Москвы

В Москве, комментируя санкции против украинского политика, заявили, что Киев совершил "прорыв в развитии демократии". С соответствующим заявлением выступил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Такого не делали с того периода, когда так называемые тройки НКВД без лишних формальностей, типа судебных разбирательств, решали судьбы людей, отправляя их в лагеря или приговаривая к смерти", - сказал Медведев.

По его словам, "уму непостижимо, что такое возможно сегодня, в XXI веке, особенно в государстве, которое отчаянно рвется вступить в Евросоюз".

"Украинские власти вновь доказали, что готовы бесконечно упражняться в противоправном абсурде. Им оказалось мало недавнего закрытия нескольких оппозиционных каналов. И вот очередной политический пируэт – введение санкций против лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко", - считает Медведев.

Он высказал мнение, что санкции против Медведчука не остановят обрушение рейтинга президента Украины. "И в конечном счете – окончательно подорвут доверие к официальному Киеву, который поставил политическую инквизицию выше фундаментальных прав и свобод граждан", - заявил Медведев.