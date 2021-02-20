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"Он уже не тот": Трамп не собирается возвращаться в Twitter

20.02.2021 17:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 фев – Sputnik. Аккаунт Трампа, у которого было более 88 миллионов подписчиков, Twitter бессрочно заблокировал в январе.

Это произошло после попытки штурма Капитолия, когда сторонники Трампа хотели помешать утверждению в конгрессе США итогов президентских выборов.

"Если вы посмотрите на то, что происходит с Twitter, - я считаю, что он стал очень скучным, и миллионы людей покидают его. Они уходят, потому что он уже не тот, и мне это понятно", – сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax TV.

По его словам, социальная сеть действовала против него лично, когда помечала его твиты "всевозможными флажками".

"Они отмечали почти все. Все, что я говорил, получало пометки. Это позор", – заявил он. 

© REUTERS / Tom Brenner
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По убеждению экс-лидера США, после истории с импичментом уровень его поддержки только вырос.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа, который на тот момент был действующим президентом США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. Конгрессу пришлось прервать работу на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.

Когда правоохранительным органам удалось удалить участников беспорядков из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена.

Отметим, посты Трампа в Twitter неоднократно напрямую влияли на котировки, в первую очередь, нефти. Его твиты могли как обвалить, так и подтолкнуть котировки на фондовых площадках мира, причем не только в США, но и по всему миру.

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Теги: Минск
 
 
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Экс-президент США назвал сеть микроблогов Twitter скучной, поэтому он не собирается туда возвращаться.
 
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