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"Он уже не тот": Трамп не собирается возвращаться в Twitter
20.02.2021 17:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 фев – Sputnik. Аккаунт Трампа, у которого было более 88 миллионов подписчиков, Twitter бессрочно заблокировал в январе.
Это произошло после попытки штурма Капитолия, когда сторонники Трампа хотели помешать утверждению в конгрессе США итогов президентских выборов.
"Если вы посмотрите на то, что происходит с Twitter, - я считаю, что он стал очень скучным, и миллионы людей покидают его. Они уходят, потому что он уже не тот, и мне это понятно", – сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax TV.
По его словам, социальная сеть действовала против него лично, когда помечала его твиты "всевозможными флажками".
"Они отмечали почти все. Все, что я говорил, получало пометки. Это позор", – заявил он.
© REUTERS / Tom Brenner
По убеждению экс-лидера США, после истории с импичментом уровень его поддержки только вырос.
Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа, который на тот момент был действующим президентом США,
Когда правоохранительным органам удалось удалить участников беспорядков из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена.
Отметим, посты Трампа в Twitter неоднократно напрямую влияли на котировки, в первую очередь, нефти. Его твиты могли как обвалить, так и подтолкнуть котировки на фондовых площадках мира, причем не только в США, но и по всему миру.
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Экс-президент США назвал сеть микроблогов Twitter скучной, поэтому он не собирается туда возвращаться.
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