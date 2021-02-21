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Юбилей АПН: новости и pr советского образа жизни
21.02.2021 11:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В 2021 году исполняется 60 лет со дня создания на базе Советского информационного бюро (Совинформбюро) Агентства печати "Новости" (АПН), которое стало ведущим информационным и публицистическим органом общественных организаций СССР. От Совинформбюро и АПН ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства – РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".
10 интересных фактов про АПН
Свой вклад в работу АПН внесли многие известные журналисты:
Работа по новым стандартам
Агентство печати "Новости" было создано в годы, ставшие для Советского Союза временем новых надежд, даже цензура не причиняла журналистам серьезных неудобств, а пропаганда на другие страны была значительно менее "твердокаменной", нежели на внутреннюю аудиторию, рассказал в честь 60-летия АПН телеведущий Владимир Познер.
"Агентство печати "Новости" было создано в 1961 году. Собственно, тогда я пришел туда работать. Надо сказать, что это было время совершенно особое в Советском Союзе. Это было время шестидесятников, это было время новых надежд, это было время, когда разоблачили культ личности Сталина, это было время, когда реабилитировали несправедливо репрессированных людей, это было время первого спутника, это было время Гагарина. Это было время, когда было очень много надежд. Надежд на то, что обещания социализма, когда-то данные, наконец осуществятся. И вот это общее состояние надежд и в общем радости было отражено в эти годы в работе этого агентства", - рассказал Познер.
Свой путь в АПН телеведущий начинал в журнале Soviet Life. Позже перешел в журнал "Спутник" - "абсолютно уникальное карманное издание", публиковавшее в сжатом виде лучшие статьи советской прессы.
АПН и его наследниеи, по мнению Познера, научились все-таки не такой твердокаменной, тупой довольно пропаганде, которая была характерна для внутренних СМИ.
"Сегодня я вообще очень мало интересуюсь нашей внешнеполитической пропагандой. Но иногда мне попадаются программы Russia Today. И хотя я не приемлю пропаганду вообще, пусть в свое время этим и занимался, это делается довольно профессионально. И в этом смысле я вижу некоторую связь между Агентством печати "Новости" моего времени и, скажем, такого органа, как Russia Today. То есть, это делается более тонко, более умело", - отметил Познер.
Руководитель пресс-службы Горбачев-фонда, переводчик бывшего советского лидера Павел Палажченко отметил, что сотрудничал с АПН по части переводов еще со студенческих лет и позже, уже став профессиональным переводчиком. Помимо всего прочего это было и финансовым подспорьем, вспоминает он.
"А в годы перестройки я обратил внимание на то, что АПН было одним из первых СМИ, стремившихся работать по-новому. При министре иностранных дел был создан пул, в который вошел корреспондент АПН Владимир Марков. Я его хорошо помню", - рассказал Палажченко РИА Новости.
Собеседник агентства упомянул, что у Маркова сложились хорошие отношения с помощниками министра, и они помогали ему получать эксклюзив.
"Меня он тоже довольно настойчиво и умело "допрашивал", чувствовалось желание вникнуть в суть, не довольствоваться готовыми формулами. Тогда это было ново. Впоследствии он стал руководителем уже преемника АПН – РИА Новости. Очень жаль, что он так рано ушел из жизни", - говорит переводчик Горбачева.
По словам экс-главы службы протокола президентов СССР и России Владимира Шевченко, "АПН было одной из витрин всего в нашей международной жизни".
"Это был основной носитель информации, которым по крайней мере мы пользовались… Я работал на Кубе (Шевченко был сотрудником советского посольства в республике – ред.), у нас было представительство АПН, оно много нам приносило информации. Все события, которые происходили, АПН быстрее всех давали в печать", - вспоминает Шевченко в беседе с РИА Новости.
Бывший председатель Совета министров СССР, сенатор Николай Рыжков в разговоре с агентством уточнил, что "АПН было очень авторитетной организацией".
"К ней прислушивались за рубежом, и там считалось, что информация АПН всегда объективна. Я сам никогда не сталкивался с тем, чтобы у новостей АПН была предвзятая или пропагандистcкая окраска", - отметил он.
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Агентство печати "Новости" было в числе первых СМИ, которые стремились работать по-новому в период перестройки, АПН стало одной из "витрин" событий международной...
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