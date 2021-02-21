Юбилей АПН: новости и pr советского образа жизни

Источник материала: Sputnik Беларусь

В 2021 году исполняется 60 лет со дня создания на базе Советского информационного бюро (Совинформбюро) Агентства печати "Новости" (АПН), которое стало ведущим информационным и публицистическим органом общественных организаций СССР. От Совинформбюро и АПН ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства – РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".

10 интересных фактов про АПН

АПН начало работу уже в апреле, что совпало с полетом Юрия Гагарина в космос. В редакциях шутили: «Мы, подобно Гагарину, поднялись на орбиту – орбиту нашей пропаганды». Бестселлером АПН был ежемесячный журнал «Спутник» - дайджест всего лучшего, что публиковала отечественная журналистика. Его печатали на русском и многих других языках. В конце номера для иностранных читателей были уроки русского языка, сказки и кулинарные рецепты народов СССР. Слово «пропаганда» в то время не несло в себе негатива. АПН занималось пропагандой советского образа жизни. АПН фактически было первой в СССР службой public relations. Распространение правдивой информации о Советском Союзе было первой попыткой формирования имиджа страны за рубежом. Авторский коллектив агентства насчитывал более 7 тысяч человек. Корреспондентами АПН в разное время были английский писатель Джеймс Олдридж, датский карикатурист Херлуф Битструп и другие известные персоны. АПН обладало лучшей фонотекой Советского Союза. Но в 1976 году во время очередной реорганизации ее самая уникальная часть (военный и послевоенный период) была передана в ТАСС. И только в 1983 году началась процедура возврата АПН утраченного фонда. В конце 70-х АПН издавало за рубежом 5 газет и около 30 иллюстрированных журналов. В конце 80-х АПН имело корпункты и бюро в 120 странах мира. Агентство располагало своей телевизионной редакцией, в которой готовились сюжеты для зарубежных ТВ-компаний, чаще всего по их заказу. К столетию Ленина в 1970 году АПН изготовило памятные медали, которые пользовались особой популярностью на Всемирной выставке в японском городе Осака. Доход от их продажи был таков, что на вырученные средства агентство построило в центре Токио трехэтажное здание нового бюро.

Свой вклад в работу АПН внесли многие известные журналисты:

Писатель, публицист, драматург, тележурналист, сотрудник АПН (1966-1991 гг.) Генрих Авиэзерович Боровик

Журналист, дипломат, политический и общественный деятель, председатель правления АПН (1986-1988 гг.) Валентин Михайлович Фалин (1926-2018)

Журналист и телеведущий, писатель, сотрудник АПН (1961-1970 гг.) Владимир Владимирович Познер

Российский государственный деятель, бывший заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, сотрудник АПН, Информационного агентства "Новости" и РИА Новости (1986-1996 гг.) Алексей Константинович Волин

Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор, журналист, сотрудник АПН (1973-1987 гг.) Владимир Кириллович Молчанов

Специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Юрьевич Вяткин

Журналист, советский государственный деятель, председатель Госкомитета СССР по печати (1989-1990 гг.), сотрудник Совинформбюро (1956-1961 гг.), сотрудник АПН (1961-1980 гг.) Николай Иванович Ефимов

Журналист и политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова, сотрудник АПН (1976-1988 гг.) Виталий Товиевич Третьяков

и многие другие

Работа по новым стандартам

Агентство печати "Новости" было создано в годы, ставшие для Советского Союза временем новых надежд, даже цензура не причиняла журналистам серьезных неудобств, а пропаганда на другие страны была значительно менее "твердокаменной", нежели на внутреннюю аудиторию, рассказал в честь 60-летия АПН телеведущий Владимир Познер.

"Агентство печати "Новости" было создано в 1961 году. Собственно, тогда я пришел туда работать. Надо сказать, что это было время совершенно особое в Советском Союзе. Это было время шестидесятников, это было время новых надежд, это было время, когда разоблачили культ личности Сталина, это было время, когда реабилитировали несправедливо репрессированных людей, это было время первого спутника, это было время Гагарина. Это было время, когда было очень много надежд. Надежд на то, что обещания социализма, когда-то данные, наконец осуществятся. И вот это общее состояние надежд и в общем радости было отражено в эти годы в работе этого агентства", - рассказал Познер.

Свой путь в АПН телеведущий начинал в журнале Soviet Life. Позже перешел в журнал "Спутник" - "абсолютно уникальное карманное издание", публиковавшее в сжатом виде лучшие статьи советской прессы.

АПН и его наследниеи, по мнению Познера, научились все-таки не такой твердокаменной, тупой довольно пропаганде, которая была характерна для внутренних СМИ.

"Сегодня я вообще очень мало интересуюсь нашей внешнеполитической пропагандой. Но иногда мне попадаются программы Russia Today. И хотя я не приемлю пропаганду вообще, пусть в свое время этим и занимался, это делается довольно профессионально. И в этом смысле я вижу некоторую связь между Агентством печати "Новости" моего времени и, скажем, такого органа, как Russia Today. То есть, это делается более тонко, более умело", - отметил Познер.

Руководитель пресс-службы Горбачев-фонда, переводчик бывшего советского лидера Павел Палажченко отметил, что сотрудничал с АПН по части переводов еще со студенческих лет и позже, уже став профессиональным переводчиком. Помимо всего прочего это было и финансовым подспорьем, вспоминает он.

"А в годы перестройки я обратил внимание на то, что АПН было одним из первых СМИ, стремившихся работать по-новому. При министре иностранных дел был создан пул, в который вошел корреспондент АПН Владимир Марков. Я его хорошо помню", - рассказал Палажченко РИА Новости.

Собеседник агентства упомянул, что у Маркова сложились хорошие отношения с помощниками министра, и они помогали ему получать эксклюзив.

"Меня он тоже довольно настойчиво и умело "допрашивал", чувствовалось желание вникнуть в суть, не довольствоваться готовыми формулами. Тогда это было ново. Впоследствии он стал руководителем уже преемника АПН – РИА Новости. Очень жаль, что он так рано ушел из жизни", - говорит переводчик Горбачева.

По словам экс-главы службы протокола президентов СССР и России Владимира Шевченко, "АПН было одной из витрин всего в нашей международной жизни".

"Это был основной носитель информации, которым по крайней мере мы пользовались… Я работал на Кубе (Шевченко был сотрудником советского посольства в республике – ред.), у нас было представительство АПН, оно много нам приносило информации. Все события, которые происходили, АПН быстрее всех давали в печать", - вспоминает Шевченко в беседе с РИА Новости.

Бывший председатель Совета министров СССР, сенатор Николай Рыжков в разговоре с агентством уточнил, что "АПН было очень авторитетной организацией".

"К ней прислушивались за рубежом, и там считалось, что информация АПН всегда объективна. Я сам никогда не сталкивался с тем, чтобы у новостей АПН была предвзятая или пропагандистcкая окраска", - отметил он.