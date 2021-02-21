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Украина ввела санкции против торговой сети "Спортмастер"

21.02.2021 13:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 фев – Sputnik. Частная компания Sportmaster Operations Pte. Ltd попала в санкционный список, утвержденный указом президента Украины Владимира Зеленского.

Украинские власти запретили проводить торговые операции и выводить капитал за пределы страны физическим и юридическим лицам, список которых приводится на сайте украинского президента.

Прощание с торговой сетью

"Ограничение торговых операций (полный запрет); ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полный запрет); предотвращение вывода капиталов за пределы Украины", - говорится в указе.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Инициатором введения санкций выступает Совет национальной безопасности Украины. Компания Sportmaster Operations Pte. Ltd, попавшая под рестрикции, зарегистрирована в Сингапуре и владеет сетью магазинов "Спортмастер", которые есть в России, Беларуси и Украине.

Торговая сеть владеет тремя десятками магазинов, которые находятся в 15 украинских городах. Помимо этого, она обеспечивает работой украинских граждан. 

Около 4 тысяч человек останутся без работы, Украина потеряет миллионы налоговых поступлений, прокомментировал санкции против компании-владельца сети "Спортмастер" совладелец киевского ТРЦ Dream Town Александр Меламуд. По его данным, украинский рынок составляет 3-4% оборота сети.

Меламуд рассказал, что разговаривал по телефону с директором по развитию всей сети, который заверил его, что компания была абсолютно "законопослушной" - "ни кривых схем, ни зарплат в конвертах", "платили все налоги, соцстрах, пенсионный", "не лезли в политику".

"Украина потеряет многомиллионные налоговые поступления, и около четырёх тысяч человек останутся без работы. Об инвестиционном климате я уже не заикаюсь. Не останавливайтесь на достигнутом, дорогая власть!" - написал Меламуд в своем Facebook.

Киев против самолетов и университетов

Всего СНБО Украины разработал ограничительные меры в отношении 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, это затронуло владельцев самолетов, которые осуществляли полеты в Россию.

В санкционном списке физических лиц оказались:

  • EVIRER LTD (ОАЭ),
  • GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Виргинские острова),
  • KLODIUS INVESTMENTS LTD (Виргинские острова),
  • SANDGATE COMMERCE LTD (Виргинские острова),
  • WHPA AVIA LTD (Виргинские острова),
  • "НЗНП Менеджмент" (РФ),
  • "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (РФ),
  • "Фармацевт плюс" (РФ),
  • "Дон Экспорт" (РФ),
  • "ИСС-Софт" (РФ),
  • "ИндаСофт" (РФ),
  • "Роузвуд Шиппинг" (РФ),
  • "Торговый дом "Донские Угли" (РФ),
  • "БИОТЭК" (РФ),
  • "Гемодженикс" (РФ),
  • "Медоборудование" (РФ),
  • "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ" (РФ),
  • "Севастопольский государственный университет" (РФ).

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Теги: Минск
 
 
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Помимо этого, ограничительные меры украинских властей затронули 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе владельцев самолетов, которые осуществляли перелеты...
 
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