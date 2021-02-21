Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 фев – Sputnik. Частная компания Sportmaster Operations Pte. Ltd попала в санкционный список, утвержденный указом президента Украины Владимира Зеленского.

Украинские власти запретили проводить торговые операции и выводить капитал за пределы страны физическим и юридическим лицам, список которых приводится на сайте украинского президента.

Прощание с торговой сетью

"Ограничение торговых операций (полный запрет); ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полный запрет); предотвращение вывода капиталов за пределы Украины", - говорится в указе.

Инициатором введения санкций выступает Совет национальной безопасности Украины. Компания Sportmaster Operations Pte. Ltd, попавшая под рестрикции, зарегистрирована в Сингапуре и владеет сетью магазинов "Спортмастер", которые есть в России, Беларуси и Украине.

Торговая сеть владеет тремя десятками магазинов, которые находятся в 15 украинских городах. Помимо этого, она обеспечивает работой украинских граждан.

Около 4 тысяч человек останутся без работы, Украина потеряет миллионы налоговых поступлений, прокомментировал санкции против компании-владельца сети "Спортмастер" совладелец киевского ТРЦ Dream Town Александр Меламуд. По его данным, украинский рынок составляет 3-4% оборота сети.

Меламуд рассказал, что разговаривал по телефону с директором по развитию всей сети, который заверил его, что компания была абсолютно "законопослушной" - "ни кривых схем, ни зарплат в конвертах", "платили все налоги, соцстрах, пенсионный", "не лезли в политику".

"Украина потеряет многомиллионные налоговые поступления, и около четырёх тысяч человек останутся без работы. Об инвестиционном климате я уже не заикаюсь. Не останавливайтесь на достигнутом, дорогая власть!" - написал Меламуд в своем Facebook.

Киев против самолетов и университетов

Всего СНБО Украины разработал ограничительные меры в отношении 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, это затронуло владельцев самолетов, которые осуществляли полеты в Россию.

В санкционном списке физических лиц оказались:

EVIRER LTD (ОАЭ),

GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Виргинские острова),

KLODIUS INVESTMENTS LTD (Виргинские острова),

SANDGATE COMMERCE LTD (Виргинские острова),

WHPA AVIA LTD (Виргинские острова),

"НЗНП Менеджмент" (РФ),

"Новошахтинский завод нефтепродуктов" (РФ),

"Фармацевт плюс" (РФ),

"Дон Экспорт" (РФ),

"ИСС-Софт" (РФ),

"ИндаСофт" (РФ),

"Роузвуд Шиппинг" (РФ),

"Торговый дом "Донские Угли" (РФ),

"БИОТЭК" (РФ),

"Гемодженикс" (РФ),

"Медоборудование" (РФ),

"ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ" (РФ),

"Севастопольский государственный университет" (РФ).

Читайте также: