Байден решит судьбу ядерной сделки с Ираном

Источник материала: Sputnik Беларусь

После того, как на смену Дональду Трампу в Белом доме пришел Джо Байден, начался период постепенной нормализации внешней политики Соединенных Штатов. Появилось небольшое окно возможностей для восстановления ядерной сделки с Ираном, в том числе, после того, как ее едва не похоронил предыдущий американский президент.

Дипломаты из США, Великобритании, Германии и Франции уже провели необходимые консультации на тему соглашения с Ираном. Ключевым фактором возобновления ядерной сделки дипломаты считают участие в процессе России и Китая.

Атлантической четверке принципиально добиться от Тегерана гарантий отказа от попыток создания ядерного оружия. Теперь этот вопрос будет обсуждаться на неформальной встрече сторон, причастных к соглашению.

США должны отменить санкции

"Мы изучаем предложение Жозепа Борреля (главы дипломатии ЕС – Sputnik) о проведении неофициальной встречи в формате "4 + 1" (РФ, Китай, ФРГ, Британия и Франция - Sputnik) с США и Ираном, мы также консультируемся с нашими партнерами, в том числе с Россией и Китаем, и ответим на это предложение в будущем", - заявил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи.

В эфире иранского телевидения высокопоставленный дипломат особо отметил, что возвращение к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий может гарантировать отмена рестрикций со стороны американских властей.

"Однако мы считаем, что для возврата США к ядерному соглашению встречи не требуется, единственный способ для этого - отменить санкции", - заявил он

Тегеран ждет действий Вашингтона

В свою очередь глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф уточнил, что переговоры станут возможны только после того, как все стороны вернутся к исполнению взятых на себя обязательств

"Фактически США пока не изменили свою политику", - констатировал министр иностранных дел. После чего добавил, что "переговоров по внесению изменений в ядерную сделку не будет".

По его мнению, Джо Байден обязан отменить ограничительные меры, которые американская администрация ввела против китайских и российских компаний за сотрудничество с исламской республикой.

"Нам нужны действия, а не обещания. Мы хотим видеть перемены в поведении, чтобы не повторилось беззаконие, начатое при Дональде Трампе", - добавил министр.

Мохаммад Джавад Зариф обратил внимание что иранская сторона будет обсуждать, "как гарантировать то, что действия США (выход из сделки и восстановление санкций) не повторятся, как этого избежать". Официальный Тегеран также намерен добиваться компенсации за введенные американцами рестрикции.

Возрождение ядерной сделки

Администрация Джо Байдена рассматривает возможность смягчения ограничительных мер в стремлении "возродить" ядерную сделку, сообщает газета Times со ссылкой на собственные источники.

"Несмотря на то, что администрация Байдена настаивает на своем желании сперва сесть за стол переговоров, есть признаки того, что послабление санкций не за горами", - уточняет издание.

Источник осведомленный с ходом обсуждений рассказал журналистам, что "смягчение санкций определенно на подходе. Не сегодня или завтра. Но оно на подходе".

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