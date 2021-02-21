Встреча Лукашенко и Путина в Сочи расставит приоритеты в отношениях стран

Источник материала: Sputnik Беларусь

Встречи президентов Беларуси и России проходят с завидным постоянством, к чему обязывает статус союзников. Во время одной из них в сентябре прошлого года в Сочи Александр Лукашенко не только услышал от Владимира Путина слова о поддержке и признании итогов электоральной кампании в сложившемся виде, но и получил гарантии предоставления кредита в 1,5 миллиарда долларов.

Российский президент тогда помимо прочего в очередной раз подтвердил готовность поддержать приверженность белорусских властей широкому общественному диалогу с целью урегулирования внутриполитического кризиса и проведение Конституционной реформы.

Большой пакет предложений

Накануне встречи на высшем уровне в российских средствах массовой информации всерьез стали обсуждать предоставление очередного кредита белорусской стороне. Правда, в этот раз сумма была куда значительнее – 3 миллиарда долларов.

В Кремле не стали опровергать или подтверждать эту информацию, сославшись на то, что повестка дня еще формируется. МИД Беларуси в свою очередь отделался дипломатичной формулировкой о том, что вопрос о кредите может и не обсуждаться, потому что на столе будет целый пакет предложений по дальнейшей интеграции.

Александр Лукашенко и вовсе заявил, что не собирается просить ни о каких 3 миллиардах долларов на встрече с российским коллегой. Не просить еще не значит не обсуждать, в виду непростого макрофинансового положения республики заемные средства с дисконтом от союзника лишними не будут.

Интересно, что в преддверии встречи белорусские властигосударственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте. В кулуарах последнее время обсуждается его уход с должности в Постоянном Комитете и смена направления работы на российскую Арктику вместо союзной интеграции. Госсекретарь с белорусским орденом на грудисвой скорый уход и косвенно намекнул, что следующим направлением его работы станет Арктика.

Официальное решение об отставке Григория Рапоты еще не принято, но кандидатура нового государственного секретаря скорее всего будет обсуждаться либо в кабинете при галстуках, либо на горнолыжном склоне в Сочи.

Белорусский порт на Балтике

Переориентация экспорта белорусских нефтепродуктов с портов балтийских республик на российские стала реальностью после подписания соответствующего указа Александром Лукашенко.

Сейчас белорусское правительство помимо этого решило заняться пересмотром соглашения от 2007 года о поставках российской нефти и нефтепродуктов. В частности, оно затрагивает индикативные балансы поставок. В правительстве уверяют, что переговоры носят технический характер.

В целом, 2020 год Минск и Москва завершили довольно успешно, потому что, в отличие от предыдущего года, обошлось без интриг и контракты на поставку нефти и газа были подписаны заблаговременно.

Тем не менее, Александр Лукашенко наверняка захочет обсудить со своим российским коллегой собственную идею о строительстве белорусского терминала в порту на Балтике. Причем белорусский лидер уже озвучивал свое предложение потратить на это неизрасходованную часть кредита на строительство БелАЭС.

Возможно, Владимиру Путину уже известно о такой идее белорусской стороны. Привлекательной ее может сделать прибавка к нефтепродуктам и калийным удобрениям, которые минимум до 2023 года будут уходить на экспорт через порт в Клайпеде. Если в российском порту будет белорусский терминал для наливных и насыпных грузов, то это может поставить крест на экспорте товаров через порты балтийских республик. Это может быть интересно обеим странам, учитывая желание России максимально загружать свои порты.

Энергия белорусского атома

Строительство Белорусской атомной станции находится на финишной прямой и вот-вот начнется промышленная эксплуатация первого реактора, но есть одно существенное "но".

Электроэнергию из Беларуси не хотят видеть ни в странах Балтии, ни в Польше, ни даже на украинском рынке. Правда, Украина этой зимой была вынуждена закупать белорусскую электроэнергию.

Логично было бы заручиться поддержкой России в этом вопросе. Решений несколько: можно создать совместную сбытовую компанию (такая идея была сразу в начале реализации проекта, но от нее отказались), продавать электроэнергию российским приграничным регионам, которые реализуют свою генерацию на экспорт. Любой из этих вариантов требует одобрения в Кремле.

Создание совместной сбытовой компании было бы логично особенно в свете идей о строительстве еще одной атомной станции, после чего белорусская электрическая генерация станет исключительно избыточной и мощности нужно будет продавать, что вместе с крупным игроком на рынке сделать проще.

Консенсус в белорусском обществе

Во Дворце республики только-только отгремело Всебелорусское народное собрание , а намеков на то, что будет в новой редакции Конституции, все еще нет.

С высокой трибуны много говорилось о том, что и нынешняя версия Основного закона хорошая и менять ничего не надо, но изменения были анонсированы ранее самим Александром Лукашенко, а значит, и ретироваться уже не выйдет.

Все варианты изменений он уже, правда, отверг, но поручил комиссии при собственной администрации выработать еще один пакет новаций. Теперь власти хотят вынести еще не сформированные и не прошедшие общественное обсуждение правовые нововведения на референдум.

Белорусские власти любят на всем экономить, поэтому народное волеизъявление решили совместить с голосованием на местных выборах. Как пояснила глава ЦИК Лидия Ермошина, это самый простой вариант, который требует просто еще один бюллетень для голосования.

Выборы в местные органы власти должны состояться не позднее 18 января 2022 года. По мнению главы Центризбиркома, идеальное время для голосования – это середина декабря 2021 года.

Наверняка новая конфигурация белорусской власти станет еще одним предметом для обсуждения между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, тем более, что российский лидер заранее высказался в поддержку изменений в Конституции.

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