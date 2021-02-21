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В Сочи пройдут переговоры Минска и Москвы
21.02.2021 22:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTТема белорусско-российских отношений, конечно, предмет для серьезнейшего изучения. Посудите сами: мы в Союзном государстве, в таможенном объединении, ОДКБ, это не говоря о целой плеяде проектов и экономических программ.
Да, и минувший год показал: можем ссориться с Москвой долго, но когда приходит реальная беда - этот друг не "оказывается вдруг", а надежный товарищ и соратник.
Отмена роуминга, участие отечественных предприятий в тендерах российских компаний и многое другое. Все это важный финансовый пласт для Беларуси.
Конечно, все планы и развитие необходимо оценивать трезво и соблюдать партнерский паритет, когда есть обоюдная выгода. Но в разговоре, как в споре: рождается и истина, и баланс.
Вот и следующая неделя начнется под знаком белорусско-российского диалога. Как только ожидаются переговоры Минска и Москвы, Александра Лукашенко и Владимира Путина, тотчас эксперты и журналисты "раскручивают" тему. Естественно, в поисках сенсаций. Их можно понять: скучно на белорусско-российских переговорах точно не бывает!
О развитии двустороннего взаимодействия говорили уже накануне на
И если в прессе муссируются исключительно финансовые вопросы, то из сказанного Президентом стало понятно: партнеров не меньше (а, может, даже больше) заботят вопросы безопасности.
В пресс-службе белорусского лидера дату сочинских переговоров подтвердили - 22 февраля. За годы интеграции Минск и Москва сделали немало: товарооборот стран увеличился почти в 6 раз. Примерно так же вырос белорусский экспорт в Россию. Есть значительные успехи в вопросах обеспечения равных прав граждан в образовании, медицине и трудоустройстве.
Но всегда есть что обсудить. Политика Беларуси многовекторная. При этом Россия остается основным экономическим партнером и стратегическим союзником. То, что это именно так, подтвердили и события прошедшей осени: содействие России было важным для белорусов.
И Минску, и Москве не привыкать к риторике санкций. Увы, такова наша реальность. При попытках региональной изоляции наше спасение - выход на новый этап производственного взаимодействия. Сегодня кооперацией связано более восьми тысяч предприятий Беларуси и России.
Благодаря тесным экономическим связям наша страна стала для России четвертым по величине внешнеторговым партнером! Несмотря ни на какие санкции, Беларусь и Россия могут справиться с вызовами и полностью обеспечить себя всем необходимым, - уверен белорусский лидер.
Страны вместе могут успешно работать фактически во всех сферах - от космоса до биотехнологий. Сообща можно получить хороший эффект, несмотря на "эхо" пандемии.
Кстати, сделан очередной шаг в торговых отношениях с Москвой -
Добавим, это и пример политической поддержки друг друга. Пока европейские партнеры вводят санкции и придумывают, какую еще сделать гадость, мы спокойно ищем альтернативу.
Пока что соглашение подписано на три года. За это время российские порты готовы осуществить перегрузку около 10 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов. Но фактически документ неограниченного срока действия, он может быть автоматически продлен. Ну а товары в третьи страны будем отправлять через российский порт "Усть-Луга".
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Тема белорусско-российских отношений, конечно, предмет для серьезнейшего изучения. Посудите сами: мы в Союзном государстве, в таможенном объединении, ОДКБ, это не...
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