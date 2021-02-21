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Вечорко: слова Тихановской перевели неправильно
22.02.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
21 февраля многие СМИ сообщили, что Светлана Тихановская в интервью Le Temps высказалась о «потере улиц». Однако ее советник Франак Вечорко заявил, что слова экс-кандидата в президенты Беларуси истолкованы неправильно.
«Я должна признаться, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих. У них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли. Я знаю, что белорусы устали боятся», -
По информации издания, политик отметила, что граждане Беларуси ждали быстрого разрешения ситуации, но «возврат демократии» занял больше времени, чем ожидалось.
В своем
Вечорко отмечает, что некоторые белорусские СМИ со ссылкой на интервью написали, что Тихановская якобы сказала: «мы проиграли». Но, если посмотреть во французский оригинал, то там совсем другое.
Отвечая на вопрос журналиста "Где сегодня происходит революция?", Светлана говорит:
Nous avons perdu la rue (мы потеряли улицу), потому что против нас оружие, насилие... ...pour le moment il semble que nous ayons perdu – «поэтому в данный момент всё выглядит так, как будто мы (ayons - форма глагола) мы потеряли (улицу).
В конце предложения - просто повторение начала, но без слова улица, для краткости. А не «мы проиграли».
В этом же интервью Тихановская назвала недостаточными те санкции, которые Евросоюз ввел против белорусского руководства. Она заявила, что собирается просить у властей Швейцарии проверить и заморозить активы Александра Лукашенко. Об этом она планирует говорить в Женеве в начале марта.
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21 февраля многие СМИ сообщили, что Светлана Тихановская в интервью Le Temps высказалась о «потере улиц». Однако ее советник Франак Вечорко заявил, что слова...
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