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Вечорко: слова Тихановской перевели неправильно

22.02.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

21 февраля многие СМИ сообщили, что Светлана Тихановская в интервью Le Temps высказалась о «потере улиц». Однако ее советник Франак Вечорко заявил, что слова экс-кандидата в президенты Беларуси истолкованы неправильно.

«Я должна признаться, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих. У них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли. Я знаю, что белорусы устали боятся», - цитирует слова Тихановской РИА Новости.

По информации издания, политик отметила, что граждане Беларуси ждали быстрого разрешения ситуации, но «возврат демократии» занял больше времени, чем ожидалось.

В своем телеграм-канале советник Тихановской Франак Вечорко обращает внимание на возможную недостоверность в переводе интервью  швейцарскому изданию Le Temps.

Вечорко отмечает, что некоторые белорусские СМИ со ссылкой на интервью написали, что Тихановская якобы сказала: «мы проиграли». Но, если посмотреть во французский оригинал, то там совсем другое.

Отвечая на вопрос журналиста "Где сегодня происходит революция?", Светлана говорит: 

Nous avons perdu la rue (мы потеряли улицу), потому что против нас оружие, насилие...  ...pour le moment il semble que nous ayons perdu – «поэтому в данный момент всё выглядит так, как будто мы (ayons - форма глагола) мы потеряли (улицу). 

В конце предложения - просто повторение начала, но без слова улица, для краткости. А не «мы проиграли».

В этом же интервью Тихановская назвала недостаточными те санкции, которые Евросоюз ввел против белорусского руководства. Она заявила, что собирается просить у властей Швейцарии проверить и заморозить активы Александра Лукашенко. Об этом она планирует говорить в Женеве в начале марта. 

 
 
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21 февраля многие СМИ сообщили, что Светлана Тихановская в интервью Le Temps высказалась о «потере улиц». Однако ее советник Франак Вечорко заявил, что слова...
 
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