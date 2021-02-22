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Сегодня в Сочи пройдут переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина

22.02.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Наш Президент находится в Российской Федерации с рабочим визитом. Планируется, что лидеры стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе - в сфере военной безопасности, а также взаимодействие в интеграционных структурах. Кроме того, главы государств обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.
 
 
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Наш Президент находится в Российской Федерации с рабочим визитом. Планируется, что лидеры стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития...
 
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