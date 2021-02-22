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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня в Сочи пройдут переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина Наш Президент находится в Российской Федерации с рабочим визитом. Планируется, что лидеры стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития...

Наш Президент находится в Российской Федерации с рабочим визитом. Планируется, что лидеры стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе - в сфере военной безопасности, а также взаимодействие в интеграционных структурах. Кроме того, главы государств обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.