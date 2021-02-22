|
Сегодня в Сочи пройдут переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина
22.02.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTНаш Президент находится в Российской Федерации с рабочим визитом. Планируется, что лидеры стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе - в сфере военной безопасности, а также взаимодействие в интеграционных структурах. Кроме того, главы государств обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наш Президент находится в Российской Федерации с рабочим визитом. Планируется, что лидеры стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)