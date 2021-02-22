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Отношения России и ЕС дошли до "низшей точки" – МИД Германии
22.02.2021 12:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев – Sputnik. При этом Берлин поддерживает новые санкции против отдельных лиц в России из-за приговора Алексею Навальному.
"Мы будем обсуждать Россию, а особенно инцидент с Навальным, как российское государство с ним обращается. Уже после отравления мы четко показали, что мы не готовы мириться с нарушением международного права и ввели санкции", – заявил Маас.
По его словам, власти Германии обсудят возможную подготовку новых санкции по России, особенно в свете того факта, что он под стражей и должен отправиться колонию.
Как заявил Маас перед началом саммита глав МИД ЕС в Брюсселе, сам он выступает за подготовку таких санкций. Но все не так однозначно.
"Мы должны искать пути, как оставаться в диалоге с Россией. Россия необходима нам для урегулирования многих международных конфликтов. Поэтому это будет также предметом обсуждения - как можно сохранять конструктивный диалог с Россией", – заявил он.
Добавим, также в повестке глав МИД ЕС ситуация в Мьянме после военного переворота. Евросоюз намерен помочь в урегулировании политического кризиса в этой стране дипломатическими мерами. Впрочем, и в этом вопросе не исключены санкции как "крайняя мера".
© Sputnik / Сергей Гунеев
Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии общего режима. Причиной стали "многочисленные нарушения условий испытательного срока". 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, Навальному придется провести в колонии около 2,5 лет.
Ранее МИД РФ
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Диалог с Россией необходимо сохранять, даже если отношения достигли "низшей точки", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
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