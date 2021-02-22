Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik. При этом Берлин поддерживает новые санкции против отдельных лиц в России из-за приговора Алексею Навальному.

"Мы будем обсуждать Россию, а особенно инцидент с Навальным, как российское государство с ним обращается. Уже после отравления мы четко показали, что мы не готовы мириться с нарушением международного права и ввели санкции", – заявил Маас.

По его словам, власти Германии обсудят возможную подготовку новых санкции по России, особенно в свете того факта, что он под стражей и должен отправиться колонию.

Как заявил Маас перед началом саммита глав МИД ЕС в Брюсселе, сам он выступает за подготовку таких санкций. Но все не так однозначно.

"Мы должны искать пути, как оставаться в диалоге с Россией. Россия необходима нам для урегулирования многих международных конфликтов. Поэтому это будет также предметом обсуждения - как можно сохранять конструктивный диалог с Россией", – заявил он.

Добавим, также в повестке глав МИД ЕС ситуация в Мьянме после военного переворота. Евросоюз намерен помочь в урегулировании политического кризиса в этой стране дипломатическими мерами. Впрочем, и в этом вопросе не исключены санкции как "крайняя мера".

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии общего режима. Причиной стали "многочисленные нарушения условий испытательного срока". 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, Навальному придется провести в колонии около 2,5 лет.

Ранее МИД РФ посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. В Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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