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Литва выдала белорусам 800 разрешений на въезд "по особым причинам"

22.02.2021 15:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik. Гражданам Беларуси уже выдано 800 разрешения на въезд в Литву по "особым гуманитарным причинам", такая информация размещена на сайте МВД Литвы.

Отмечается, что 371 гражданин Беларуси уже находится в Литве, а 103 человека обратились с просьбой о предоставлении убежища.

"Такое разрешение министра внутренних дел выдается после получения мотивированного предложения министерства иностранных дел о въезде иностранца в Литовскую Республику по особым гуманитарным причинам. Например, по политическим обстоятельствам или другим угрозам", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, каждую неделю появляются новые заявки.

© CC0 / Pixabay
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"Это небольшое число, но количество выданных разрешений, и число прибывших неуклонно растет. У нас уже более 100 человек, обратившихся за политическим убежищем", - сообщила министр МВД Литвы Агне Билотайте.

Льготы на въезд в Литву

Вильнюс с 11 августа предоставляет льготы и выдает разрешения на въезд гражданам Беларуси по гуманитарным причинам. Если белорусы хотят въехать в Литву, то должны обратиться в посольство республики в Беларуси для выдачи шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую особые причины.

Также белорусы могут приехать и подать заявление о предоставлении убежища, если они чувствуют, что их преследуют или существует реальная угроза их безопасности и жизни.

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Теги: Минск
 
 
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По данным литовского министерства внутренних дел, число количество выданных разрешений и прибывших растет.
 
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