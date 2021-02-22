Встреча Лукашенко и Путина началась в Сочи

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Сочи. Предполагаемые темы разговора озвучивались ранее, это «углубленная интеграция», взаимодействие стран в различных сферах.

В 14 часов президентский телеграм-канал «Пул Первого» сообщал , что кортеж подъезжает к Коасной Поляне, и сколько будут общаться Лукашенко и Путин, никому не известно, потому что регламента нет.

Что было известно о встрече

Глава МИД Беларуси Владимир Макей 15 февраля рассказал о темах предстоящей встречи Лукашенко и Путина. По его словам, главы государств обсудят интеграцию и взаимодействие в финансово-кредитной сфере.

Данную встречу президентов анонсировал и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Тогда он не сообщил ни место, ни время встречи руководителей государств, но отметил, что сделает это «своевременно».

Предыдущая встреча Лукашенко с Путиным состоялась 14 сентября 2020 года. Тогда российский президент сообщил, что Беларуси будет предоставлен кредит в размере 1,5 млн долларов. Кредит поступил в страну и был направлен на рефинансирование долга за газ. Некоторые эксперты убеждены, что средства пошли на другие нужды, связанные с обеспечением силовиков.

Белорусский политолог Артем Шрайбман считает , что углубленная интеграция Беларуси и России в данный момент невозможна. Такого же мнения придерживается политолог Евгений Минченко и некоторые другие эксперты.

Одной из тем станет вопрос о предоставлении Беларуси новых кредитов для поддержания экономики страны, уверен политолог Дмитрий Бокунец. Наоборот, в долгосрочной перспективе при нынешнем курсе Россия неизбежно теряет Беларусь, говорит эксперт. Об этом сообщил сегодня российский телеканал "Дождь".

В октябре 2019 года Владимир Макей в интервью РБК заявлял , что дальнейшая интеграция невозможна, пока не решатся накопившиеся проблемы. Беларусь не понимает «логику партнеров».

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