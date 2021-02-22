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Встреча Лукашенко и Путина началась в Сочи
22.02.2021 15:43 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Сочи. Предполагаемые темы разговора озвучивались ранее, это «углубленная интеграция», взаимодействие стран в различных сферах.
В 14 часов президентский телеграм-канал «Пул Первого»
Что было известно о встрече
Глава МИД Беларуси Владимир Макей 15 февраля
Данную встречу президентов
Предыдущая встреча Лукашенко с Путиным
Белорусский политолог Артем Шрайбман
Одной из тем станет вопрос о предоставлении Беларуси новых кредитов для поддержания экономики страны, уверен политолог Дмитрий Бокунец. Наоборот, в долгосрочной перспективе при нынешнем курсе Россия неизбежно теряет Беларусь, говорит эксперт. Об этом
В октябре 2019 года Владимир Макей в интервью РБК
(Обновляется)
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Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Сочи. Предполагаемые темы разговора озвучивались ранее, это «углубленная интеграция», взаимодействие стран в...
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