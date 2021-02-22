НАУ просит инвестфонды предъявить белорусские евробонды к досрочному погашению

Народное антикризисное управление направило письма во все инвестиционные фонды, которые держат белорусские бонды, с просьбой требовать досрочного их погашения официальным Минском.

Об этом заявил глава НАУ Павел Латушко в телеграм-канале 22 февраля. По его словам, просьба связана с тем, что средства в продажи в стране «пошли на репрессии против белорусского народа».

«Мы хотим, чтобы инвестиционные фонды предъявили принадлежащие им евробонды к досрочному погашению и вернули себе деньги», - пишет Латушко.

Письма отправлены также трем инвестбанкам, размещавшим облигации, и МВФ (Международному валютному фонду).

«Мы хотим, чтобы инвестиционные банки проверили использование денег, полученных от продажи евробондов. Также мы призываем инвестбанки отказаться от любых отношений с нелегитимным правительством и госорганизациями, которые связаны с нарушением прав человека», - сказано в сообщении.

Оппозиция просит МВФ сделать «заявление о том, что организация не будет кредитовать Беларусь, поскольку ни Лукашенко, ни его правительство не признаны международным сообществом».

«Деньги с продажи евробондов пошли не на рефинансирование внешнего долга, как это было заявлено в проспекте эмиссии, а на репрессии против белорусского народа. К тому же, на момент эмиссии бондов в Беларуси уже нарушали законы и права человека: сажали потенциальных кандидатов в президенты в тюрьмы, разгоняли мирные демонстрации, не допускали независимых людей в состав участковых избирательных комиссий», - утверждает НАУ.

Как сообщалось, в феврале 2020 года Беларусь разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму $1,25 млрд. Облигации с погашением в феврале 2026 года размещены на $500 млн под 6,125%, бумаги с погашением в феврале 2031 года - на $750 млн с доходностью 6,325%.

По данным НАУ, летом 2020 года 27 инвестиционных фондов из Великобритании, Франции, Швейцарии, США и других стран купили белорусские евробонды. Размещением бондов занимались три инвестбанка: Societe Generale, Citibank и Raiffeisen.

Среди этих инвестфондов много известных компаний: Raiffeisen Bank International AG, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley и другие.