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Парламент Грузии утвердил новое правительство и премьера
23.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев - Sputnik. Парламент Грузии большинством голосов вынес вотум доверия кандидату в премьер-министры Ираклию Гарибашвили, его составу кабмина и правительственной программе, голосование транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.
"89 за, 2 против. Парламент Грузии выразил доверие", - заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе.
Напомним, в минувший четверг, 18 февраля, премьер-министр Георгий Гахария
В новый состав правительства Грузии входят все прежние министры, кроме двух – министром инфраструктуры вместо Майю Цкитишвили на посту министра инфраструктуры сменил Ираклий Карселадзе, также с назначением Гарибашвили премьером освободился пост главы минобороны – его займет заместитель Гарибашвили Джуаншер Бурчуладзе.
Что известно об Ираклии Гарибашвили
Гарибашвили с 2013 по 2015 годы уже занимал должность премьера. Он был правой рукой олигарха Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года. Изначально Гарибашвили возглавлял министерство внутренних дел, затем, в 2013 году, сменил на посту премьер-министра самого Иванишвили, оставшись на этой должности до конца 2015 года. Гарибашвили тогда стал самым молодым премьером в истории Грузии, ему было всего 31 год.
"Должности - это временно, вечные только Господь и родина!" – заявил в декабре 2015 года Гарибашвили и ушел из политики, не объяснив причины отставки.
Возвращение в активную политическую жизнь Гарибашвили произошло в марте 2019 года, он занял пост генсека партии и решился на это с целью "объединить и усилить партию", которая тогда оказалась на грани развала. Позже Гарибашвили стал министром обороны, эту должность он занимал до настоящего времени.
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В новый состав правительства Грузии входят все прежние министры, кроме двух – сменились главы министерства инфраструктуры и минобороны.
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