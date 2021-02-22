Парламент Грузии утвердил новое правительство и премьера

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев - Sputnik. Парламент Грузии большинством голосов вынес вотум доверия кандидату в премьер-министры Ираклию Гарибашвили, его составу кабмина и правительственной программе, голосование транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.

"89 за, 2 против. Парламент Грузии выразил доверие", - заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Напомним, в минувший четверг, 18 февраля, премьер-министр Георгий Гахария ушел в отставку . Поясняя свое решение, Гахария заявил, что уходит с должности в связи с разногласиями по вопросу задержания лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора (Ники) Мелия. Мелия обвинялся в организации и руководстве беспорядками и антироссийскими акциями в июне 2019 года. По мнению Гахарии, задержание Мелии могло бы вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране.

В новый состав правительства Грузии входят все прежние министры, кроме двух – министром инфраструктуры вместо Майю Цкитишвили на посту министра инфраструктуры сменил Ираклий Карселадзе, также с назначением Гарибашвили премьером освободился пост главы минобороны – его займет заместитель Гарибашвили Джуаншер Бурчуладзе.

Что известно об Ираклии Гарибашвили

Гарибашвили с 2013 по 2015 годы уже занимал должность премьера. Он был правой рукой олигарха Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года. Изначально Гарибашвили возглавлял министерство внутренних дел, затем, в 2013 году, сменил на посту премьер-министра самого Иванишвили, оставшись на этой должности до конца 2015 года. Гарибашвили тогда стал самым молодым премьером в истории Грузии, ему было всего 31 год.

"Должности - это временно, вечные только Господь и родина!" – заявил в декабре 2015 года Гарибашвили и ушел из политики, не объяснив причины отставки.

Возвращение в активную политическую жизнь Гарибашвили произошло в марте 2019 года, он занял пост генсека партии и решился на это с целью "объединить и усилить партию", которая тогда оказалась на грани развала. Позже Гарибашвили стал министром обороны, эту должность он занимал до настоящего времени.