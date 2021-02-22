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ЕС начал подготовку новых санкций против Беларуси
23.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев – Sputnik. Европейский союз принял решение начать процесс подготовки нового пакета санкций в отношении Беларуси, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Что касается Беларуси, репрессии и нападки на гражданское общество и граждан со стороны властей продолжаются. Мы рассмотрим принятие дальнейших санкций", – сказал он.
Боррель также отметил, что ЕС будет продолжать поддерживать белорусский народ и его законное требование соблюдения принципов демократии.
Санкции
Ранее Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси:
В МИД республики по этому поводу
Помимо Великобритании, санкции в отношении некоторых белорусских граждан
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По словам руководителя европейской внешнеполитической службы, такое решение принято в связи с продолжением репрессий в республике.
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