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ЕС начал подготовку новых санкций против Беларуси

23.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik. Европейский союз принял решение начать процесс подготовки нового пакета санкций в отношении Беларуси, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Что касается Беларуси, репрессии и нападки на гражданское общество и граждан со стороны властей продолжаются. Мы рассмотрим принятие дальнейших санкций", – сказал он.

Боррель также отметил, что ЕС будет продолжать поддерживать белорусский народ и его законное требование соблюдения принципов демократии.

Санкции

Ранее Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября, третий - 17 декабря. Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете. Беларусь ввела зеркальные санкции против Евросоюза. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве".

В МИД республики по этому поводу заявили, что подготовили ответ на очередные ограничительные меры ЕС.

Помимо Великобритании, санкции в отношении некоторых белорусских граждан ввели и США. В американский санкционный список попали 43 белорусских чиновника, среди которых высокопоставленные лица из сферы юстиции, командующие и рядовые сотрудники правоохранительных органов, которые "совершили противоправные действия в отношении мирных демонстрантов", отдельные судьи, сотрудники прокуратуры и работники образовательных учреждений.

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Теги: Минск
 
 
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По словам руководителя европейской внешнеполитической службы, такое решение принято в связи с продолжением репрессий в республике.
 
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