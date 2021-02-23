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Беларусь и Япония близки по духу - Лукашенко
23.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления императору Японии Нарухито по случаю национального праздника – Дня рождения императора.
В своем обращении белорусский лидер отметил, Беларусь и Япония близки по духу. Объединяют их, по его мнению, тяжелые испытания.
© Sputnik / Владимир Трефилов
"В тридцать пятую годовщину катастрофы на Чернобыльской атомной станции и десятую годовщину Великого восточно-японского землетрясения с чуткостью вспоминаю взаимную помощь и поддержку при восстановлении пострадавших регионов двух стран. Тяжелые испытания, с которыми столкнулись Беларусь и Япония, сделали наши географически далекие государства более близкими по духу", - сообщает пресс-служба президента.
Сообщается, что Лукашенко выразил надежду на дальнейшее сотрудничество Беларуси и Японии, которое, по его мнению, основано на доверии и понимании.
Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1992 году. Спустя год в Минске открыто посольство Японии. Между странами заключен ряд соглашений, среди которых Соглашения о сотрудничестве в области преодоления последствий аварий на атомных электростанциях, Меморандум о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Беларуси и Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
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Белорусский лидер отметил, что сотрудничество между Минском и Токио основано на доверии и понимании, и выразил надежду, что оно продолжится.
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