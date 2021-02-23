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Лукашенко в поздравлении императору Японии Нарухито подчеркнул уверенность в развитии диалога между Минском и Токио

23.02.2021 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 февраля. Александр Лукашенко поздравил императора Японии Нарухито с национальным праздником — Днем рождения императора.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, он подчеркнул свою уверенность в дальнейшем динамичном развитии плодотворного, основанного на доверии и понимании диалога между Минском и Токио.

"В тридцать пятую годовщину катастрофы на Чернобыльской атомной станции и десятую годовщину Великого восточно-японского землетрясения с чуткостью вспоминаю взаимную помощь и поддержку при восстановлении пострадавших регионов двух стран. Тяжелые испытания, с которыми столкнулись Беларусь и Япония, сделали наши географически далекие государства более близкими по духу", — говорится в поздравлении.

126-й император Японии Нарухито взошел на трон 1 мая 2019 года, после отречения своего отца императора Акихито. Интронизация состоялась 22 октября 2019 года. 


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 февраля. Александр Лукашенко поздравил императора Японии Нарухито с национальным праздником — Днем рождения императора. Как сообщает пресс-служба...
 
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