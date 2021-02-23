ЕС начал подготовку четвертого пакета санкций против Беларуси

Евросоюз рассматривает возможность введения четвертого пакета санкций в отношении белорусских властей из-за продолжающихся репрессий и преследования граждан. Об этом вчера, 22 февраля, на пресс-конференции заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Конференция транслировалась на официальном сайте ЕС.

«В Беларуси продолжается усиление репрессий, продолжаются преследования людей и гражданского общества», - сказал Боррель.

Он сообщил, что ЕС рассматривает возможность принятия дальнейших санкций против действующего режима:

«Тем временем мы продолжим поддержку белорусского народа в его законном стремлении к демократии, поддерживая гражданское общество и вводя санкции против тех, кто отрицает основные политические права».

На пресс-конференции не уточнилось, когда будут приняты новые санкционные меры и кто попадет в «черный» список.

Боррель пояснил, что это сложный процесс, который требует тщательного сбора доказательств.

Напомним, 16 декабря Евросоюз согласовал , а 17 декабря – опубликовал третий пакет санкций против представителей белорусского действующего режима.

Катализатором подготовки данного пакета санкций послужило убийство одного из протестующих - Романа Бондаренко, который был до смерти забит силовиками.

В «черном» списке Евросоюза оказались 29 новых фамилий и 7 компаний.

Под ограничения попало много судей, прокуроров и силовиков, Наталья Кочанова, Александр Турчин, Владимир Караник, Игорь Луцкий, Андрей Швед и другие высокопоставленные чиновники.