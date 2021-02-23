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ЕС начал подготовку четвертого пакета санкций против Беларуси
23.02.2021 10:13 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Евросоюз рассматривает возможность введения четвертого пакета санкций в отношении белорусских властей из-за продолжающихся репрессий и преследования граждан. Об этом вчера, 22 февраля, на пресс-конференции заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Конференция
«В Беларуси продолжается усиление репрессий, продолжаются преследования людей и гражданского общества», - сказал Боррель.
Он сообщил, что ЕС рассматривает возможность принятия дальнейших санкций против действующего режима:
«Тем временем мы продолжим поддержку белорусского народа в его законном стремлении к демократии, поддерживая гражданское общество и вводя санкции против тех, кто отрицает основные политические права».
На пресс-конференции не уточнилось, когда будут приняты новые санкционные меры и кто попадет в «черный» список.
Боррель пояснил, что это сложный процесс, который требует тщательного сбора доказательств.
Напомним, 16 декабря Евросоюз
Катализатором подготовки данного пакета санкций послужило
В «черном» списке Евросоюза оказались 29 новых фамилий и 7 компаний.
Под ограничения попало много судей, прокуроров и силовиков, Наталья Кочанова, Александр Турчин, Владимир Караник, Игорь Луцкий, Андрей Швед и другие высокопоставленные чиновники.
Первый пакет санкций
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Евросоюз рассматривает возможность введения четвертого пакета санкций в отношении белорусских властей из-за продолжающихся репрессий и преследования граждан.
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