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Неформальные переговоры президентов Беларуси и России: экономика, интеграция и производство вакцины

23.02.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Экономика, интеграция и производство вакцины. Неформальные переговоры президентов Беларуси и России  состоялись накануне в Сочи.

Экономический фундамент

Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за поддержку, которую российская сторона оказывает экономике нашей страны,  а также заметил, что как минимум  половина торгового оборота Беларуси завязана на Россию, а сравнительно небольшая Беларусь  является четвертым по значимости торговым партнером России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер. Мы вкладываем в конечное производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих. И этот объем все время нарастает. И если мы реализуем задуманные проекты, которые мы на 5 лет утвердили, то импорт из России значительно увеличится".

Владимир Путин, Президент России: "Вы упомянули о финансовой поддержке. Вы правы абсолютно, это важно, но это не главное. Главное - это совместная работа, кооперация в реальном секторе экономики. У нас действительно за период эпидемии немножко упал товарооборот - на 15 %. Но он все равно составил 28,5 миллиарда долларов. Это очень значимые цифры, это прилично все".

Ключевые проекты партнеров

Неформальные переговоры президентов Беларуси и России: экономика, интеграция и производство вакцины

Шла речь и о больших совместных проектах. К примеру, полный ввод в строй Белорусской АЭС позволит сэкономить примерно 5 млрд кубических метров природного газа. Но потребность в этом сырье в целом не снизится с учетом планов по строительству нового азотного комбината в Гродно

Вакцина: импорт технологий

Затронули лидеры и важную тему вакцинации. Россия  уже передала Беларуси технологии для производства препарата "Спутник V". В нашей стране  производство планируют начать в марте.

Переговоры лидеров Беларуси и России

Неформальные переговоры президентов Беларуси и России: экономика, интеграция и производство вакцины

После встречи тет-а-тет лидеры продолжили переговоры в Сочи за катанием на горных лыжах. Во время спортивного сеанса также использовали и снегоходы. Нынешняя зима и в Беларуси, и в России позволяет пользоваться всем ассортиментом инвентаря. Позже протоколом встречи  был предусмотрен и совместный обед. 

Сегодня экспертное сообщество активно обсуждает  итоги больших переговоров. В частности, интеграционную повестку. Здесь уже проделана  большая работа. Президент Беларуси напомнил, что ранее было обозначено порядка 30 направлений  по развитию сотрудничества, дорожных карт. И ранее  главы государств договорились, что правительства двух стран  поработают над ними: подновят и модернизируют, что и было сделано.

Основная часть переговоров двух лидеров  длилась около часа. В спектре тем  также были  международные вопросы  и вызовы  в сфере военной безопасности.

 
Теги: Гродно
 
 
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Экономика, интеграция и производство вакцины. Неформальные переговоры президентов Беларуси и России  состоялись накануне в Сочи. Экономический фундамент ...
 
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