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Неформальные переговоры президентов Беларуси и России: экономика, интеграция и производство вакцины
23.02.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЭкономика, интеграция и производство вакцины.
Экономический фундаментАлександр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за поддержку, которую российская сторона оказывает экономике нашей страны, а также заметил, что как минимум половина торгового оборота Беларуси завязана на Россию, а сравнительно небольшая Беларусь является четвертым по значимости торговым партнером России.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер. Мы вкладываем в конечное производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих. И этот объем все время нарастает. И если мы реализуем задуманные проекты, которые мы на 5 лет утвердили, то импорт из России значительно увеличится".
Владимир Путин, Президент России: "Вы упомянули о финансовой поддержке. Вы правы абсолютно, это важно, но это не главное. Главное - это совместная работа, кооперация в реальном секторе экономики. У нас действительно за период эпидемии немножко упал товарооборот - на 15 %. Но он все равно составил 28,5 миллиарда долларов. Это очень значимые цифры, это прилично все".
Ключевые проекты партнеров
Вакцина: импорт технологийЗатронули лидеры и важную тему вакцинации. Россия уже передала Беларуси технологии для производства препарата "Спутник V". В нашей стране производство планируют начать в марте.
Переговоры лидеров Беларуси и России
Сегодня экспертное сообщество активно обсуждает итоги больших переговоров. В частности, интеграционную повестку. Здесь уже проделана большая работа. Президент Беларуси напомнил, что ранее было обозначено порядка 30 направлений по развитию сотрудничества, дорожных карт. И ранее главы государств договорились, что правительства двух стран поработают над ними: подновят и модернизируют, что и было сделано.
Основная часть переговоров двух лидеров длилась около часа. В спектре тем также были международные вопросы и вызовы в сфере военной безопасности.
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Экономика, интеграция и производство вакцины. Неформальные переговоры президентов Беларуси и России состоялись накануне в Сочи. Экономический фундамент ...
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