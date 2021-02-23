Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев – Sputnik. Вашингтон опасается, что газопровод даст России еще один рычаг давления на партнеров США в Европе.

Новая администрация США во главе с Джо Байденом выступает против строительства газопровода "Северный поток - 2", заявил на брифинге для журналистов представитель Госдепа Нед Прайс. И в Вашингтоне оценивают введенные санкции довольно высоко.

"Мы видим, что наша стратегия работает хорошо", - сказал Прайс.

Он также подтвердил слова о том, что в США считают "Северный поток – 2" "плохой сделкой" для Европы, так как это противоречит целям в области энергетики, которые ранее сами заявляли в ЕС. Что касается точки зрения – "геополитической, экономической или моральной" – то проект газопровода в США считают плохим именно " в плане геополитики".

"Северный поток – 2": Байдена обвиняют в бездействии

Вместе с тем противники строительства газопровода "Северный поток - 2" в странах Центральной и Восточной Европы обеспокоены политикой Джо Байдена в отношении этого проекта. Как пишет портал Axios, некоторые европейские страны недовольны тем, что президент США не принимает до сих пор решительные меры для остановки строительства.

"Противники России опасаются, что Байден не хочет противостоять Ангеле Меркель и наносить серьезный ущерб Германии", - отмечается в публикации.

Авторы публикации называют завершение проекта станет "огромной геополитической победой России", которая даст Кремлю новый рычаг давления на Европу.

Напомним, 22 февраля США внесли в еще один санкционный список российское судно-трубоукладчик "Фортуна", которое занимается укладкой газопровода "Северный поток – 2", а также компанию-собственника этого судна.

Строительство "Северного потока – 2"

"Северный поток – 2" планировали достроить в 2019 году. Но процесс временно приостановили: США пригрозили экономическими санкциями владельцам трубоукладочных европейских компаний. Тем не менее работы возобновляются, судно "Фортуна" уже начало укладку труб в водах Дании.

Сам проект "Северный поток – 2" будет состоять из двух газопроводов. Их общая мощность – более 50 миллиардов кубометров топлива в год. Трубы будут проложены от побережья России через Балтийское море до берегов Германии.

Из 2460 километров газопровода уже уложено более 2300 километров. Небольшая часть труб не проложена в водах Германии и Дании. Правительство ФРГ и других стран-участниц проекта многократно выступало в его поддержку.

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