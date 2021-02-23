Лукашенко и Медведев договорились встретиться позднее

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поговорили по телефону и договорились встретиться позднее, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат зампреда.

"Из-за плотных графиков Александра Григорьевича и Дмитрия Анатольевича личной встречи не состоялось, они пообщались по телефону и договорились встретиться позднее", - рассказали в секретариате.

В минувший понедельник, 22 февраля, в Сочи состоялась встреча Лукашенко и президента РФ Владимира Путина . Перед визитом в Россию белорусский лидер анонсировал переговоры с Медведевым. По его словам, планировалось обсудить "самые животрепещущие вопросы", в том числе обеспечение обороны и безопасности Союзного государства.

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