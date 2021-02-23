ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко и Медведев договорились встретиться позднее

23.02.2021 14:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поговорили по телефону и договорились встретиться позднее, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат зампреда.

"Из-за плотных графиков Александра Григорьевича и Дмитрия Анатольевича личной встречи не состоялось, они пообщались по телефону и договорились встретиться позднее", - рассказали в секретариате.

В минувший понедельник, 22 февраля, в Сочи состоялась встреча Лукашенко и президента РФ Владимира Путина. Перед визитом в Россию белорусский лидер анонсировал переговоры с Медведевым. По его словам, планировалось обсудить "самые животрепещущие вопросы", в том числе обеспечение обороны и безопасности Союзного государства.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за плотных графиков анонсированная белорусским президентом встреча с зампредом Совбеза России в Сочи не состоялась.
 
Новости дня
Новости политики
 
США оценили собственные санкции против "Северного потока - 2"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by