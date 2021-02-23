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Лукашенко и Медведев договорились встретиться позднее
23.02.2021 14:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поговорили по телефону и договорились встретиться позднее, сообщает
"Из-за плотных графиков Александра Григорьевича и Дмитрия Анатольевича личной встречи не состоялось, они пообщались по телефону и договорились встретиться позднее", - рассказали в секретариате.
В минувший понедельник, 22 февраля, в Сочи состоялась
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Из-за плотных графиков анонсированная белорусским президентом встреча с зампредом Совбеза России в Сочи не состоялась.
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