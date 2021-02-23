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Вступило в силу соглашение о сотрудничестве Беларуси и Узбекистана
23.02.2021 16:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев – Sputnik. Вступило в силу межправительственное соглашение о межрегиональном сотрудничестве Беларуси и Узбекистана, об этом сообщила пресс-служба узбекистанского МИД.
"Вступило в силу соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Беларусь о межрегиональном сотрудничестве", - говорится в сообщении.
Документ был подписан летом 2019 года в ходе официального визита в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
Соглашением предусмотрено расширение и развитие взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, в сельском хозяйстве, здравоохранении и экологии.
В документе, как уточнили в МИД, закреплена договоренность стран содействовать организации прямого туристического обмена, а также развивать и другие проекты в турсфере.
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В рамках документа предусмотрено расширение сотрудничества двух стран, в частности, и в сфере туризма.
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