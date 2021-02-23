Источник материала: БT

Встреча президентов Беларуси и России в Сочи продолжалась более 6 часов

Что обсуждали президенты в Сочи: интеграция, экономика, международная повестка

Эксперты об итогах переговоров

Производство российской вакцины в Беларуси начнется в марте

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совместные проекты, торговля и интеграция. Итоги переговоров лидеров Беларуси и России Накануне же в Сочи переговоры длились более 6 часов - говорили об интеграции, экономике, совместных проектах и международной повестке. Такой насыщенной получилась...

Накануне же в Сочи переговоры длились более 6 часов - говорили об интеграции, экономике, совместных проектах и международной повестке. Такой насыщенной получилась беседа лидеров Беларуси и России.Сам факт, что главы государств увиделись с глазу на глаз в это непростое время, уже подчеркивает уникальность встречи. Чтобы обсудить актуальную повестку, скоординировать усилия по многим вопросам, политикам не важны формальности - отсутствовал регламент и дресс-код, а локациями для переговоров стали даже горные склоны.Что обсуждали президенты в Сочи? Прошлый год был сложным для экономик. Но даже на фоне пандемии удалось сохранить хорошую динамику - не заморозили двусторонние проекты - вспомним открытие атомной станции, не сильно потеряли в торговле - она сложилась на уровне 29 миллиардов долларов. Такое компактное государство, как Беларусь - четвертый по значимости торговый партнер России.Обсудили главы государств в том числе интеграционную повестку. Ранее было обозначено около 30 направлений по развитию сотрудничества, дорожных карт. Правительства двух стран поработали над их ребрендингом.Экспертное сообщество говорит об итогах переговоров в Сочи. Наряду с экономической и интеграционной повесткой, обсуждения идут в контексте безопасности. Давление зарубежных партнеров, санкции, протестные движения и информационная война по одним и тем же сценариям - все эти вызовы требуют дополнительной координации совместных действий в рамках Союзного государства.Еще одна договоренность глав государств касается вакцинирования. Россия уже передала Беларуси технологии для производства препарата "Спутник V ". В нашей стране его выпуск планируют начать в марте.