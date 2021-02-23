Тихановская о Лукашенко: «Теперь они искренне его не простят»

Протесты в Беларуси не затухли, поменялась форма, но настроения никуда не ушли. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Она считает, что белорусы после жестокости в августе Александра Лукашенко не простят.

Большое интервью опубликовано на ютуб-канале журналиста.

Тихановская рассказала Гордону, с каким результатом, по ее данным, победила на выборах. «Мы опираемся на результаты альтернативного голосования - там порядка 75% [голосов избирателей]», - сказала она.

По мнению Тихановской, в Беларуси протесты не затухли. «Поменялась картинка, поменялась форма, но протестные движения, настроения никуда не ушли», - пояснила она.

Она считает, что сейчас люди самоорганизуются, а весной с новой силой выйдут на улицы огромной массой. Сейчас стадия партизанско-подпольной борьбы. Тихановская полагает, что демонстрации возобновятся в Беларуси весной.

О силовиках

На вопрос, почему силовики не перешли на сторону народа, Тихановская ответила, что «им не хватило силы духа, чтобы противостоять режиму.

«Силовики еще большие рабы этой системы, чем люди, у которых есть выбор. <...> Так большинство за перемены, это достоверно известно», - считает экс-кандидат в президенты. По ее словам, силовики продолжают поддерживать Лукашенко из страха.

О призывах к протестам

«Я всегда борюсь сама с собой, когда говорю людям: «Не сдавайтесь». <...> Понимая, что я физически в безопасности. Но я хочу сказать: «Не сдавайтесь!» Бабарико из тюрьмы сказал: «Легкий путь только к рабству». Это тяжелая дорога. Это жертвы психологические, пожизненные травмы для людей, как эмоциональные, так и физические для некоторых», - заявила Тихановская.

По ее мнению, Лукашенко удерживается у власти только благодаря насилию, «играет на страхе людей» и дает возможность «бить белорусов без оснований». И «эта его поддержка очень шатается».

Тихановская сказала, что BYPOL постоянно получает информацию изнутри, «из кабинетов самых высокопоставленных чиновников», и это говорит о желании помочь протестному движению.

«Вы сможете себе сказать: «Хватит»? Вы сможете вернуться в то спокойное состояние, в котором вы жили до этих событий? Вы не сможете. Так давайте бороться дальше. Не надо геройства, делайте по чуть-чуть», - сказала Тихановская.

О Лука шен ко

По словам Гордона, Лукашенко был для него всегда исторической личностью.

«Он занимал первое место среди мировых лидеров, которых украинцы уважали. Еще больше он поднялся в глазах украинцев благодаря своей позиции по отношению к Путину – не секрет, что Путин хотел объединить Россию и Беларусь, чтобы в 24-м году стать лидером нового государства. Но Лукашенко сказал нет», - говорит Гордон.

Потом журналист приехал в Минск накануне выборов и взял интервью у Лукашенко, и тот его обаял.

«Он мне понравился. По-человечески, интересный мужик. Умный. С народными прибаутками. На прощание он мне подарил и конфеты, и водку – впечатления были классные. И я ему задал главный вопрос: «Если народ будет не согласен и выйдет на улицы, вы не будете стрелять?». Он сказал: «Никогда. Это будет подарок нашим врагам». И когда в Беларуси начался ад, это было страшно. И от образа Лукашенко не осталось ничего», - рассказал Гордон.

Тихановская также высказала свою точку зрения о руководителе Беларуси.

«Хитрый, жесткий, жестокий. На самом деле я, наверное, по наивности до последнего верила в его человечность. Я знала о насилии в прошлые годы, но в этом году мне казалось, что он как мужчина, видя, что он натворил, выйдет к людям и скажет: «Я ошибся, я не должен был этого делать». Я клянусь, я в это верила до последнего. Я думаю, что в тот момент белорусы бы даже его простили. <...> Теперь они искренне его не простят», - сказала она.

Политик также заявила, что готова предоставить Александру Лукашенко гарантии личной безопасности в случае его ухода с поста президента. «Это должно стать итогом переговоров, но... если бы все зависело только от меня, то для того, чтобы остановить террор – да», - отметила Тихановская. «Как это обычно делается - маленький домик с охраной личной, да».

Ранее в этот же день Светлана Тихановская пообщалась также с супругой Гордона журналисткой Алесей Бацман и рассказала, что считает своей главной ошибкой.

P.S. Отметим, что Дмитрий Гордон на встрече был в белой рубашке и красном жилете.