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Американские бомбардировщики впервые прибыли в Норвегию

24.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik. Самолеты стратегической авиации размещены на авиабазе Эрланн для длительной миссии, такая информация размещена на сайте Командования ВМС США в Европе и Африке.

© Sputnik / Кирилл Брага
Российский Су-27 поднимался в воздух из-за американского бомбардировщика

Сверхзвуковые бомбардировщики В-1B Lancer ("Лансер") прибыли из Техаса. Такие самолеты состоят на вооружении 7-го бомбардировочного крыла на базе ВВС "Дайс". Как сообщается в пресс-релизе, в Европе их ждут продолжительные миссии, в том числе летно-тактические учения. Там также подчеркивается, что "текущие миссии с участием бомбардировщиков демонстрируют способность вооруженных сил обеспечивать боеготовность и поддерживать союзников и партнеров, невзирая на внешние вызовы".

Ранее американские СМИ сообщали, что стратегическая авиация будет совершать вылеты в международном воздушном пространстве за Полярным кругом и в районе северо-западного побережья России. А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва расценивает намерение Осло разместить на своей авиабазе близ Тронхейма стратегические бомбардировщики США как еще один шаг по наращиванию военной активности в регионе.

Напомним, США и Россия продлили действие ДСНВ до 5 февраля 2026 года. И именно в нем прописано, что самолеты В-1B Lancer способны нести ядерное оружие.

 
Теги: Минск
 
 
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Переброска позволит самолетам проводить полеты, в том числе в Арктике, и усовершенствовать взаимодействие с европейскими коллегами
 
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