Что грозит за нарушения на митингах в России? Путин подписал закон

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев - Sputnik. Документ усиливает административную ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции.

Также закон распространяется на требования органов ФСБ, государственной охраны, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих, а также органов, которые осуществляют федеральный государственный контроль в сфере миграции. Автором проекта стал депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Вяткин.

В частности, штрафы за такие нарушения теперь составляют четыре тысячи рублей (около 55 долларов - Sputnik), при повторном нарушении - до 20 тысяч рублей (около 270 долларов). В качестве альтернативы суд может определить нарушителя на 15 суток административного ареста или назначить обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Прописано в законе и наказание за передачу денег и (или) имущества для организации и проведения публичного мероприятия со стороны тех, кто не вправе перечислять на это средства. За это теперь грозит административный штраф для физических лиц от 10 тысяч до 15 тысяч рублей (от 135 до 203 долларов), для юридических лиц - до 100 тысяч рублей (1357 долларов), для должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей (от 203 до 406 долларов).

Предусмотрено наказание и для организаторов публичного мероприятия, если он нарушает порядок сбора и расходования средств или другие правила, предусмотренные законом. Для граждан это грозит штрафом от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тысяч.

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