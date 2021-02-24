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«Ъ»: Россия меняет посла в Беларуси
24.02.2021 12:17 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
На должность посла в Беларуси Кремль планирует поставить 69-летнего Евгения Лукьянова.
Об этом 24 февраля
Лукьянов с 2016 года работал послом в Латвии, у него большой опыт работы в российском Совбезе и серьезный экономический и банковский бэкграунд.
«Все это пригодится ему на непростом и финансово затратном для Москвы белорусском направлении», - пишет издание.
Отмечается, что за последние три года Москва в третий раз меняет посла в Беларуси. По данным «Ъ», новым главой дипмиссии станет 69-летний Евгений Лукьянов. Кандидатура согласована, и в ближайшее время ожидается подписание указа президентом.
Банковский и экономический бэкграунд нового посла будет не лишним, учитывая, какое место в отношениях России и Белоруссии занимают финансовые вопросы и тема кредитов.
«Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Беларуси - около 50%. Мы самый крупный инвестор - свыше $4 млрд проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику», - заявил президент РФ Владимир Путин на
По мнению издания, Лукьянов, «как и два его предшественника Михаил Бабич и Дмитрий Мезенцев, не карьерный дипломат, а, скорее, политический назначенец».
Известно, что он публично комментировал конфликтные сюжеты вроде ситуации на Украине. Он уверен, что Майдан 2013–2014 годов - дело рук Запада, пытавшегося осложнить жизнь России.
Примерно такая же ситуация в Беларуси – Лукашенко уверен, что массовые протесты организованы Западом.
Напомним, Российский президент официально
Бабич
В начале 2019-го посол сделал ряд неоднозначных заявлений: сперва
Фото: МИД РФ
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На должность посла в Беларуси Кремль планирует поставить 69-летнего Евгения Лукьянова.
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