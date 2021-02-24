«Ъ»: Россия меняет посла в Беларуси

На должность посла в Беларуси Кремль планирует поставить 69-летнего Евгения Лукьянова.

Об этом 24 февраля сообщает «Коммерсантъ».

Лукьянов с 2016 года работал послом в Латвии, у него большой опыт работы в российском Совбезе и серьезный экономический и банковский бэкграунд.

«Все это пригодится ему на непростом и финансово затратном для Москвы белорусском направлении», - пишет издание.

Отмечается, что за последние три года Москва в третий раз меняет посла в Беларуси. По данным «Ъ», новым главой дипмиссии станет 69-летний Евгений Лукьянов. Кандидатура согласована, и в ближайшее время ожидается подписание указа президентом.

Банковский и экономический бэкграунд нового посла будет не лишним, учитывая, какое место в отношениях России и Белоруссии занимают финансовые вопросы и тема кредитов.

«Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Беларуси - около 50%. Мы самый крупный инвестор - свыше $4 млрд проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику», - заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко 22 февраля.

По мнению издания, Лукьянов, «как и два его предшественника Михаил Бабич и Дмитрий Мезенцев, не карьерный дипломат, а, скорее, политический назначенец».

Известно, что он публично комментировал конфликтные сюжеты вроде ситуации на Украине. Он уверен, что Майдан 2013–2014 годов - дело рук Запада, пытавшегося осложнить жизнь России.

Примерно такая же ситуация в Беларуси – Лукашенко уверен, что массовые протесты организованы Западом.

Напомним, Российский президент официально уволил с поста чрезвычайного и полномочного посла РФ в Беларуси Михаила Бабича 30 апреля 2019 года.

Бабич был назначен на пост посла России в Беларуси в августе 2018 года. Александр Лукашенко тогда предположил , что посол поможет вывести отношения между странами на новый уровень, однако вскоре Бабич стал активно ездить по белорусским предприятиям, общаться с бизнесменами, население и даже оппозицией. Ходили слухи, что такая активность дипломата смущала белорусскую верхушку.

В начале 2019-го посол сделал ряд неоднозначных заявлений: сперва обвинил Запад в ухудшении отношений между Россией и Беларусью, а в марте дал большое интервью одному из российских информагентств, в котором высказался по поводу суверенитета Беларуси.

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Фото: МИД РФ